المصدر: إعداد - خالد المهيري

التميز هو عنوانه، والانتصار هو شعاره الدائم، يسعى دائماً لتحقيق الانتصارات المدوية محلياً وعالمياً، ليستحق بذلك لقب المدرب العالمي.. إنه سعيد بن سرور قناص السباقات العالمية.

هو من مدينة حتا الرائعة، دخل إلى عالم السباقات موسم 1993 - 1994، بعدها أصبح مدرباً لفريق جودلفين، ابتداء من موسم 1994 - 1995، ليكتب فصلاً جديداً من الإنجازات والانتصارات التي لا تنسى، فعلى الصعيد المحلي، ارتبط بعلاقة خاصة ومميزة مع كأس دبي العالمي، إذ يحمل الرقم القياسي برصيد 9 انتصارات، ابتداء مع «المتوكل»، للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عام 1999، وانتهاء بصاحب الثنائية التاريخية «ثندر سنو» لجودلفين عام 2019، بالإضافة إلى إحرازه لقب أفضل مدرب في كرنفال كأس دبي العالمي عدة مرات.

وعلى الصعيد العالمي، سطع نجمه بقوة، عقب انتقاله إلى نيو ماركت عام 1995، حيث ذاعت شهرته، وتربع على عرش المدربين في العالم، وقدّم أوراق اعتماده ممثلاً للدولة في أروقة صناعة الخيل الأوروبية، إذ حقق معظم الألقاب الكلاسيكية في إنجلترا وإيرلندا وفرنسا.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ وأستراليا وألمانيا واليابان وكندا، وغيرها من الدول، أبرزها الـ «2000 جينيز الإنجليزي»، والـ «1000 جينيز الإنجليزي»، «الديربي الإنجليزي»، «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، «الآرك الفرنسي»، وغيرها من الألقاب العالمية.

كما شكّل ثنائياً مميزاً مع الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، الذي حقق معه أقوى الإنجازات والانتصارات، وفي عام 2016، وصل إلى الانتصار الـ 2000 في السباقات العالمية، كما توج 4 مرات بلقب بطولة المدربين في إنجلترا، ونال أرفع الجوائز التكريمية، أبرزها أوائل الإمارات عام 2015، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن فئة المدرب المحلي عام 2017، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل 2019.

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