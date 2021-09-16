تعاون بين اتحاد الدراجات و«القدرة للخدمات الرياضية»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

وقّع اتحاد الإمارات للدراجات، اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة «القدرة للخدمات الرياضية»، بموجبها تتولى الشركة كل الجوانب الإلكترونية الخاصة بالاتحاد، والإشراف على كافة السباقات، من حيث تسجيل المتسابقين، ورصد النتائج إلكترونياً في زمن قياسي، كما تتولى الشركة كافة المهام المعلوماتية التي تضمن سلامة ودقة النتائج والمعلومات، هذا بجانب القيام بالمهام الترويجية للاتحاد وكافة سباقاته على مدار الموسم.

جرت مراسم التوقيع أمس، بالمقر المؤقت للاتحاد، بحضور منصور بوعصيبه رئيس الاتحاد، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، الذي وقع بالنيابة عن مجلس الإدارة، ومثّل شركة القدرة للخدمات الرياضية، محمد الكمالي رئيس الشركة، وبدر الزرعوني نائب الرئيس، وعمر سليمان عضو مجلس الإدارة.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكد منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، سعادته بالشراكة مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، واعتبرها خطوة إلى الأمام، وإضافة جديدة ومفيدة للاتحاد، وجميع عناصر اللعبة من دراجين ومدربين وأندية وحكام، ولكافة فرق الهواة.

مشيراً إلى أن الاتحاد يدعم الأفكار الإيجابية والطموحة الشابة، وسعيد بالتعاون مع كل الشركات الوطنية.

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