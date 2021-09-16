قيس الظالعي: دعم منصور بن زايد جعل الإمارات عاصمة الرجبي الآسيوي

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، أن دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتمامه باللعبة وحرص سموه على تطورها وتبوئها المكانة المرموقة قارياً ومحلياً، شجعنا على نقل مقر الاتحاد الآسيوي للعبة إلى الإمارات، التي أصبحت عاصمة اللعبة في القارة الآسيوية، مما زاد من الطموح والسعي الدؤوب للارتقاء بشكل عام باللعبة ولوصول منتخبات الإمارات إلى المكانة المرموقة.

وقال رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للعبة إن تشريف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وافتتاح المقر الرسمي الجديد للاتحاد الآسيوي في مدينة دبي الرياضية، لوسام على صدور كل أبناء أسرة اللعبة ودافع كبير لمزيد من التألق في ميادين المنافسة القارية خلال الفترة المقبلة.

حدث كبير

وأضاف قيس الظالعي إن الإمارات تعتبر أول دولة عربية تحتضن المقر الآسيوي لهذه الرياضة، التي ظلت في هونج كونج لسنوات طويلة، وإن عملية الانتقال من هونغ كونغ إلى دبي تعد حدثاً كبيراً بتصويت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي الذي يضم 34 دولة عضواً، وهي ثقة كبيرة من هذه الدول في الإمارات، باعتبارها مركزاً مهماً للرياضة العالمية والقارية، وأوضح أن القيادة الرشيدة كانت أكبر داعم لنا منذ البداية، فالإمارات التي يبلغ عمرها 11 سنة في هذه اللعبة استطاعت أن تنافس كبريات الدول في مجال اللعبة.

شكراً لـ«البيان»

ووجه قيس الظالعي الشكر والتقدير لـ «البيان» على تقديم الدعم الكبير للعبة ومنتخباتها الوطنية على مدى سنوات الإشهار، مما كان له الفضل في إيصال رسالتنا السامية إلى الشارع الرياضي، وتحفيز اللاعبين لمزيد من العطاء خلال المنافسات سواء المحلية أم القارية، وقال الظالعي: إن ذلك ليس بغريب على أعرق مؤسساتنا الإعلامية بالدولة، ولذلك نحن نعتبر «البيان» الشريك الاستراتيجي لنا والداعم المعنوي الكبير لكل منتخباتنا.

مغادرة السيدات

من جهة أخرى تغادر اليوم بعثة منتخب الإمارات للسيدات متوجه إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة سباعيات آسيا التي تقام في طشقند خلال الفترة من 16 إلى 20 من الشهر الحالي بمشاركة 5 منتخبات من القارة الآسيوية، ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، وتضم البعثة فوزية فريدون عضو مجلس الإدارة وحازم حسن مدير الاتحاد وابولو برليني المدير الفني إضافة إلى الجهازين الفني والإداري ولاعبات المنتخب.

اتفاقية تعاون

وسوف يلحق بالبعثة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي وقيس الظالعي نائب رئيس مجلس الإدارة من أجل توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع الاتحاد الأوزبكستاني للعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز