بانايوتوس: تجربة اتحاد الإمارات ملهمة للجوجيتسو العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

هنأ اليوناني بانايوتوس تيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على النجاح الكبير الذي تحققه البطولة الآسيوية الخامسة المقامة حالياً في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من نحو 20 دولة في آسيا.

وقال بانايوتوس: منذ تأسيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو وتجربته مع الرياضة تلهم كل الاتحادات في العالم للتعلم منها، سواء في مجال نشر اللعبة، أو صقل اللاعبين، أو صناعة الأبطال، أو تنظيم البطولات، حتى أصبحت أبوظبي هي عاصمة الجوجيتسو في العالم، وهي تستحق أن تكون مقراً للاتحادين الدولي والآسيوي.

وتابع رئيس الاتحاد الدولي: من المكاسب أيضاً ظهور عدد كبير من الدول الآسيوية الواعدة في اللعبة، مثل تايلاند وكازاخستان وأوزبكستان والهند والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن ظهور الكثير من الوجوه الجديدة من الأبطال في تلك البطولة، وهو ما يعكس الإرادة الآسيوية في تطوير اللعبة، وصناعة الأبطال، ويترجم جهود الاتحاد الآسيوي بقيادة عبد المنعم الهاشمي في نشر اللعبة وتطويرها في مختلف دول القارة.

صدارة

وعن أداء منتخب الإمارات وتصدره للمنافسات وحفاظه على الصدارة الآسيوية، يقول بانايوتوس: الاتحاد الإماراتي يتبنى برامج مميزة لتطوير اللعبة، ويتعاقد مع أفضل المدربين، ويوفر كل الدعم للاعبيه، بما في ذلك فرص الاحتكاك الدولي والمعسكرات الخارجية، وبناء عليه فإن النتائج التي يحققها أبطال الإمارات طبيعية ومستحقة.

خصوصاً في ظل ظهور عدد كبير من اللاعبين الجدد أصحاب المهارات والكفاءات، وهم يملكون مواصفات العالمية، ولكن المؤكد أن الذي يجب أن يدركه الجميع والذي ظهر بوضوح خلال تلك البطولة أن المنافسة الآسيوية اشتعلت أكثر بين عدد كبير من الدول، وأن المستقبل ينبئ بأنها سوف تكون أقوى.

فخر

من جهته، قال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: إن تكون بطلاً لآسيا فهو أمر يدعو للفخر، ولكن أن تحافظ على لقب البطولة مع مضاعفة عدد الميداليات الملونة، فهذا مؤشر على عمل كبير يقوم به المسؤولون في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف المنهالي أن أداء المنتخب الوطني بفئتي الرجال والسيدات خلال البطولة كان مشرفاً، ونجحنا في تحقيق عدد من المكاسب الاستراتيجية على صعيد دعم المنتخبات الوطنية بوجوه ودماء جديدة قادرة على مواصلة الإنجازات ومراكمة النجاحات.

مواجهة

وشدّد المنهالي على أن بطولة آسيا التي تقام بنظام الأوزان لا تعتمد على لون الحزام، وبالتالي قد تفرض مواجهة بين الحزامين الأزرق والأسود، أو بين الأزرق والبني، وهذه المعادلة في لغة الجوجيتسو قد تعني أن فارق الإمكانات قد يكون كبيراً بين اللاعبين المتنافسين، وهو ما يشكل تحدياً حقيقياً أمام اللاعبين أصحاب الأحزمة الأدنى وفرصهم لتحقيق الفوز.

وأضاف المنهالي أن خطة الجهاز تستهدف الدفع بمواهب جديدة لم تختبر في أجواء البطولات القارية الكبرى، وذلك لمنحها فرصة الاحتكاك مع من هم أسبق وأكثر خبرة في ميادين الجوجيتسو، ونحن فخورون بالمستوى الذي قدمه أبناؤنا وبناتنا على البساط، فقد كانوا متسلحين بإصرار وتركيز كبيرين مع الحرص على الاستفادة من التحديات المتمثلة في مواجهة خصوم أقوياء أكثر منهم خبرة.

دعم

في حين، قال ذياب النعيمي صاحب ذهبية وزن 62 كجم: السبب الرئيسي في الصدارة الإماراتية هو الاستعداد الجيد للبطولة، والتركيز في النزالات، والبيئة التنافسية في دولة الإمارات، حيث إننا محظوظون بدعم الاتحاد الذي لم يدخر أي جهد في توفير البيئة الأمنة والصحية لتدريب لاعبيه حتى في أصعب الظروف.

وكان أول من تحدى الجائحة وانتصر عليها في عدة معسكرات وبطولات، واستطاع بذلك أن يحافظ على مستوى لاعبيه، وأن يطور هذا المستوى للوصول إلى معدلات متطورة، وأنا أشكر الاتحاد والجهاز الفني وكل زملائي، وأهدي إنجازي الذهبي إليهم جميعاً.

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