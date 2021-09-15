غدا.. "هيئة الرياضة" تعلن آخر مستجدات الإعداد للمشاركة في احتفالات عام الخمسين

المصدر: وام

تعقد الهيئة العامة للرياضة مؤتمرا صحفيا غدا "الخميس" الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة بني ياس في فندق جراند حياة دبي ، للإعلان عن آخر مستجدات استعداداتها للمشاركة في احتفالات الدولة بعام الخمسين، من خلال معرض" رياضة الإمارات في 50 عاما".

وستكشف الهيئة عن تعاونها مع الأرشيف الوطني في التجهيز لافتتاح أجنحة قيمة بالمعرض الذي سيقام في مركز دبي العالمي تزامنا مع احتفالات الدولة بيومها الوطني.

وسيحضر المؤتمر كل من الدكتور عبدالله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وحالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى العديد من القيادات الرياضية وصناع القرار الرياضي بالدولة.

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