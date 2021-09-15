الأولمبية تطلق دورات إدارة الاتحادات والمنظمات الرياضية

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

تُطلق اللجنة الأولمبية الوطنية خلال الفترة المقبلة ممثلة في الأكاديمية الأولمبية مجموعة دورات تدريبية وتعريفية بمهام وصلاحيات المديرين التنفيذيين والفنيين والماليين للاتحادات والمنظمات والجمعيات الرياضية .

وأكد محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أن تلك الخطوة التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية الوطنية عبر ذراعها التثقيفية والعلمية «الأكاديمية الأولمبية الوطنية» بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، تأتي انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأهمية تفعيل دور الاتحادات الرياضية وإداراتها المختلفة للعمل.

ضمن إطار مؤسسي متكامل لخدمة رياضة الإمارات كل من موقعه. وأوضح أن الدورات التدريبية التي ستنظمها اللجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة ستتناول مختلف المجالات اللازمة لتأهيل الكوادر الوطنية .

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