300 مشارك في «سباق عجمان للجري»

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

تنظّم دائرة التنمية السياحية في عجمان النسخة الخامسة من «سباق عجمان للجري» بالتعاون مع شركة «القدرة للخدمات الرياضية» في منطقة الزوراء وبمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع، حيث يتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 300 رياضي يتنافسون على ميداليات المسافات الثلاث للسباق وهي 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وتخصيص فئة لأصحاب الهمم يتسابق خلالها 25 مشتركاً، إضافة إلى الفرصة للمشاركة في السباق الافتراضي للمسافات نفسها.

ويعد السباق من الأنشطة الرياضية الدائمة ضمن الأجندة الرياضية الخاصة بالإمارة، والتي تسعى من خلالها الدائرة إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعية بشكل مستمر.‏

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