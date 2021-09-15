أبوظبي تستضيف كأس «بارا ترايثلون العالمي» في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إضافة كأس بارا ترايثلون العالمي إلى برنامج بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون التي تقام برعاية «ضمان»، في جزيرة ياس خلال الفترة 5 - 6 نوفمبر 2021، بمشاركة 1250 رياضياً في جميع السباقات والفئات المعتمدة في برنامج البطولة، ويمثلون أبطال الألعاب الأولمبية والبارالمبية إلى جانب المشاركة المجتمعية.

وتعود سلسلة بطولات الترايثلون العالمية إلى الواجهة بعد توقفها العام الماضي، وستكون أبوظبي على الموعد من جديد باستضافة الكرنفال الرياضي العالمي الذي يقام بعد ثلاثة أشهر فقط من نهاية دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، وتأتي استضافة الحدث بعد اعتذار إيطاليا وعدم استعدادها لتنظيم كأس بارا ترايثلون العالمي في مدينة ميلانو، لتستعد أبوظبي لاستضافة نسختين متتاليتين من البطولة، لتصبح منافسات عام 2021 بمثابة محطة تمهيدية لتحضيرات نسخة العام المقبل، والتي ستكون جزءاً مهماً من برنامج نهائيات بطولات الترايثلون العالمية في عام 2022.

ترحيب

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نرحب من جديد بعودة سلسلة منافسات الترايثلون العالمية إلى أبوظبي في عام 2021، كما يسعدنا الإعلان عن استضافة كأس بارا ترايثلون وإضافته إلى برنامج البطولة، انطلاقاً من نهج الإمارات ودعم قيادتها الرشيدة لمسيرة أصحاب الهمم وتقديم جميع الإمكانيات والمقومات لهم من أجل تحقيق طموحاتهم وترسيخ قيم الدمج المجتمعي، مرحباً بنخبة رياضيي الترايثلون من أصحاب الهمم المشاركين في البطولة التي تأتي بعد بارالمبياد طوكيو، ما يمثل فرصة جديدة ومهمة لرياضيي أصحاب الهمم ودعماً كبيراً لمسيرتهم الثرية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز