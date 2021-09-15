«الفيكتوري»يقدم نجمه الجديد سلمان العوضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسمياً متسابق فريق الفيكتوري الجديد بطلنا سلمان يونس العوضي الذي سيخوض تحدي المشاركة في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية - اكوا بايك - 2021 مدافعاً عن ألوان الفريق للمرة الأولى من خلال منافسات جائزة «ريغيوني - ساردينا» في مدينة اولبيا يوم الجمعة وتستمر حتى يوم السبت المقبلين.

وشهد مقر فريق الفيكتوري في جبل علي الأسبوع الماضي حفلاً مصغراً لتقديم المتسابق الجديد بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة تطوير الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد سيف المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، حيث تم التوقيع على العقد وإعلان انضمام البطل رسمياً لكوكبة «أسياد البحار».

ويعد الموهوب سلمان أحد المتسابقين المتميزين في رياضة الدراجات المائية، حيث تدرج منذ الصغر في هذا المجال منذ عام 2015 حتى وصل مرحلة الاحتراف وبات أحد أهم الأبطال في هذه الرياضة، وظهرت موهبته في فئتي واقف وجالس من الناشئين والمبتدئين حتى وصل إلى مرحلة الاحتراف.

جاهزية

وأكد هزيم محمد القمزي مدير تطوير الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتمال جاهزية فريق الدراجات المائية بالنادي لخوض منافسات جائزة «ريغيوني - ساردينا» في مدينة اولبيا اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، حيث اكتمل الوصول إلى المدينة الإيطالية استعداداً للتجهيز التقني والفني للفريق الذي يطمح للمنافسة على الألقاب دائماً.ومن جانبه، رحب محمد سيف المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، بانضمام المتسابق سلمان يونس العوضي إلى الفريق، متمنياً أن يحقق النجاح المطلوب.

وعبّر متسابق فريق الفيكتوري الجديد البطل سلمان يونس العوضي عن سعادته البالغة بالانضمام إلى فريق الفيكتوري صاحب التاريخ والإنجازات الكبيرة، منوهاً إلى أن حلمه تحقق ليكون أحد سفراء النادي والفريق في المحافل الدولية.

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