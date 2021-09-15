الإمارات تتصدر آسيوية الجوجيتسو بـ18 ميدالية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تواصلت إنجازات المنتخب الوطني في ثاني أيام النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو ليتصدروا في ختام اليوم الثاني تصنيفات البطولة التي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى غد.

ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 18 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و10 برونزيات فحلت دولة الإمارات في المركز الأول، فيما حلت كازاخستان في مركز الوصيف برصيد 4 ذهبيات و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، أما المركز الثالث فكان من نصيب الأردن مع ذهبيتين، و3 فضيات و3 برونزيات.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة بانايوتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي إلى جانب رؤساء وفود الدول وأعضاء الاتحاد الآسيوي.

مكتسبات

وأكد محمد سالم الظاهري، أن استضافة بطولة آسيا للجوجيتسو في أبوظبي حقّقت العديد من المكتسبات والنجاحات على عدة أصعدة من أبرزها التنظيم والتحكيم والدعم الجماهيري والحضور الإعلامي المميز، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات في صدارة دول آسيا في قيادة تعافي الرياضة من آثار الجائحة، والجهود المميّزة التي تبذلها لدعم المواهب الإماراتية ذات المستقبل الواعد.

وأضاف، أن أبوظبي تواصل إبهار العالم من خلال نجاحها في تنظيم بطولات عالمية المستوى، وها هي تمضي قدماً في ترسيخ موقعها كموطنٍ للأبطال وعاصمة عالمية للجوجيتسو.

كما هنأ الظاهري لاعبي المنتخب الذين حصدوا 18 ميدالية ملونة في اليومين الأول والثاني ليتصدروا بذلك تصنيفات أول يومين من البطولة، مؤكداً أن الإنجاز الذي تحقق يعكس كفاءة الخطط والعمل الدؤوب الذي يقوم به الاتحاد والأندية، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة، والذي اعتبره أساس النجاح والمرتكز الأهم نحو تحقيق الريادة العالمية في رياضة الجوجيتسو.

تقدير

بدوره، أكد رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني أن أداء لاعبي المنتخب في هذه البطولة كان جديراً بالتقدير والاحترام وعلى قدر الآمال والتطلعات. وقال: اخترنا بعض الأسماء الجديدة للمشاركة في هذه البطولة، ونثق بأن هذه المواهب ستكون عماد المنتخب في الأعوام القادمة. وأضاف ليموس أن سيدات الجوجيتسو قدمن أداءً مميزاً رغم خوضهن نزالات مع لاعبات أكثر منهن خبرة، إلا أنهن كن رائعات على البساط وينتظرهن مستقبل واعد في اللعبة.

ومع ختام منافسات اليوم الثاني، يختتم منتخب الإمارات مشاركته في البطولة، حيث سجل أبطال الإمارات أداءً مشرّفاً في اليوم الثاني، حيث حصد اللاعب خالد الشحي 62 كجم، واللاعبة حمدة الشكيلي 45 كجم الميدالية الذهبية، بينما تمكن عمر الفضلي 62 كجم من كسب الميدالية الفضية في فئته، في حين نجح كل من سيف الهيمني 94 كجم، ومهدي العولقي 77 كجم، ووديمة اليافعي 45 كجم، وحصة الشامسي 52 كجم، وشما الكلباني 63 كجم، وبشاير المطروشي 63 كجم، من تحقيق الميدالية البرونزية.

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