جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح منتصف الليلة

المصدر: وام

أعلنت "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن اغلاق باب الترشح لفئات الدورة الحادية عشرة من الجائزة منتصف الليلة /الأربعاء 15 سبتمبر 2021/ .

والجائزة عضو " مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

وحثت الجائزة جميع العاملين في القطاع الرياضي الإماراتي والعربي من أفراد وفرق ومؤسسات على الانتهاء من تقديم ملفاتهم في الموعد المحدد والذي تم اختياره كي يتيح الفرصة للأبطال من أصحاب الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ودورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 للترشح للفوز بإحدى فئات الدورة 11.

ويمكن تقديم ملفات الترشح للأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة عبر البوابة الذكية للجائزة mbrawards التي تتيح تقديم الملفات الكترونيا وبطريقة سهلة من خلال التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للجائزة اللذين يسهلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الاجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح، حيث يكون الترشح مفتوحا للرياضيين والفرق والمؤسسات الإماراتية والعربية، وكذلك للمؤسسات الرياضية العالمية التي تتنافس في فئة خاصة.

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