رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية: محمد بن راشد نقل شغفه بالدراجات إلى المجتمع الإماراتي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قال ديفيد لابرتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، إنه سعيد بمشاهدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقود الدراجة وينقل شغفه بهذه الرياضة إلى المجتمع الإماراتي، لما تحققه من فوائد صحية لممارسيها.

وأضاف لابرتيان في تصريح خاصّ لـ«البيان» قائلاً: من الجميل أن نشاهد صاحب السمو حاكم دبي يقود الدراجة، نعرف مدى شغفه وحبه لهذه الرياضة، وجميل أن نشاهد سموه ينقل هذا الشغف إلى المجتمع الإماراتي، ونحن في الاتحاد الدولي نقدر جهوده ونشكره على دعمه لهذه الرياضة.

وأوضح لابرتيان أن رياضة الدراجات الهوائية تحظى بمكانة مميزة في الإمارات، مشيراً إلى أنه زار دبي عديد المرّات، وفي كل مرّة يشاهد أن هناك منشآت ومضامير جديدة وجسوراً مخصّصة للدراجات، ما يؤكد أن ممارسة هذه الرياضة أصبحت أسلوب حياة في دبي.

وتابع: تتويج بوغاتشار دراج فريق الإمارات بلقب طواف فرنسا رسالة من الإمارات إلى العالم بشأن قدرتها على أن تكون أحد زعماء هذه الرياضة.

وصرّح لابرتيان أن دبي تحوّلت إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية بفضل أولاً امتلاكها البنية التحتية المميزة لممارسة هذه الرياضة، وقال في هذا السياق: «بذلت حكومة دبي جهوداً كبيرة لإنشاء بنية تحتية متكاملة ونحن لاحظنا نجاحها في هذا المجال». وأضاف: «العامل الثاني الذي يعزز مكانة دبي كمدينة صديقة لرياضة الدراجات الهوائية هو استضافتها للعديد من الفعاليات والبطولات المحلية والدولية، وهي جاهزة لاحتضان المزيد من البطولات الدولية».

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