«مبادلة للتنس» ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تقام في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 8 من أفضل لاعبي ولاعبات العالم.

وأشار جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، إلى أن بطولة مبادلة العالمية للتنس أثبتت منذ انطلاقتها الأولى شعبيتها الكبيرة في أوساط محبي التنس في أبوظبي ومن جميع أنحاء العالم، وقد لمسنا مدى سعادة الجماهير عند استقبالهم لخبر عودتها.

وقال ليكريش نعد جمهور اللعبة في أبوظبي بأن تكون النسخة الثالثة عشرة من البطولة من بين الأفضل على الإطلاق، حيث سنوفر لجميع المشجعين فرصة مميزة للاستمتاع بأجواء البطولات، ونتطلع قدماً للإعلان عن القائمة الجديدة للمشاركين المرموقين والترحيب بنخبة لاعبي التنس العالميين في أبوظبي.

من جانبه قال حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: فخورون بمواصلة دعمنا لبطولة مبادلة العالمية للتنس، التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية ويترقبها الجمهور في أبوظبي، ونحرص من خلال رعايتنا لها على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع وتعزيز نمط حياة صحي ومتوازن.

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