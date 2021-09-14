منصور بن محمد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي صباح اليوم /الثلاثاء/، بحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، ديفيد لابرتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

تم خلال اللقاء، الذي حضره سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وأسامة الشعفار، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأمينة لانايا المدير العام لاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للارتقاء بمكانة دولة الإمارات عمومًا، ودبي على خارطة الأحداث الدولية الكبرى التي تقام ضمن أجندة الاتحاد بمشاركة نخبة أبرز فرق وأهم نجوم هذه الرياضة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن الرياضة بصورة عامة في دبي، بما في ذلك رياضة الدراجات الهوائية، تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي يقدم القدوة لجميع أفراد المجتمع من خلال حرص سموه على ممارسة رياضة ركوب الدرجات الهوائية، وكذلك توجيهات سموه بتوفير المسارات الحديثة والآمنة في جميع مناطق الدولة للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة التي تحظى كذلك بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مع حرصه على ممارستها وتحفيز المجتمع على جعلها من بين أنشطتهم اليومية لما لها من فوائد عديدة.

وعبّر سمو رئيس مجلس دبي الرياضي عن حرص المجلس على تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة الدولية عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، حيث تمت مناقشة آفاق توثيق التعاون المستقبلي بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، لاسيما في مجال تنظيم الفعاليات الدولية في دبي، في ضوء توجهات دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية وما تملكه من بنية تحتية قوية لهذه الرياضة.

مضامير ومسارات آمنة

وتم خلال اللقاء استعراض البنية التحتية المتميزة لرياضة الدراجات الهوائية في دبي والتي تضم 36 مضمارًا ومساراً للدراجات الهوائية يتجاوز إجمالي أطوالها 460 كيلومتراً حالياً، لترتفع إلى أكثر من 750 كيلومتراً بحلول عام 2026 وتتوزع بين مضامير جبلية في منطقة حتّا ومسارات وسط المجمعات السكنية وفي الحدائق العامة ضمن مختلف مناطق الإمارة، ليتمكن هواة الدراجات الهوائية من ممارسة رياضتهم المفضلة في أي مكان برفقة عائلاتهم والأصدقاء وكذلك خوض المنافسات المتنوعة على مدار العام التي يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيمها أو دعمها، بما يؤكد مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية بامتياز.

كما تم استعراض خارطة مضامير ومسارات الدراجات الهوائية في دبي التي شيدت وفق أفضل وأحدث المعايير العالمية، وتقام عليها البطولات الدولية التي يجري تنظيمها في دبي تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ومن أهمها: طواف الإمارات العالمي، وجراند فوندو، وهيرو دبي للدراجات الجبلية، وكأس العالم للدراجات الجبلية في المدينة، وطواف دبي النسائي، وكذلك البطولات المجتمعية والمحلية.

بدوره عبّر ديفيد لابرتيان عن بالغ تقديره للقيادة الرشيدة في دبي لما تحيط به رياضة الدراجات الهوائية من رعاية واهتمام كبيرين، وأثر ذلك الواضح في زيادة عدد ممارسيها وكذلك زيادة المسارات والمضامير المخصصة لهذه الرياضة وعدد المنافسات بداية من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، ومن ثم طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، ومختلف السباقات والمسابقات التي تتنوع بين الفعاليات المجتمعية والبطولات الدولية في دولة الإمارات، تزامناً مع الارتفاع الكبير لأعداد الممارسين، حيث يبلغ عدد السباقات التي تقام في دبي سنويًا أكثر من 30 بطولة رياضية محلية للدراجات الهوائية مصممة لتمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة.

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