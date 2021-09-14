القرقاوي يتوج سيدات بيروت بلقب السلة العربية

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

توج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة فريق بيروت اللبناني بلقب بطولة الأندية العربية للسيدات التي استضافها نادي الفحيص الأردني بعد فوزه على فريق الثورة السوري، ليثأر من خسارته أمام المنافس نفسه في الدور التمهيدي، ونجح في الفوز 71-67، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز الفحيص الأردني على نظيره الارثوذوكسي بنتيجة 76-51.

وحرص القرقاوي على تهنئة الفريق اللبناني لاحتفاظه باللقب عن جدارة واستحقاق، وقال إن المباراة النهائية أكدت تقدم السلة النسائية العربية بشكل واضح قياساً بالبطولات السابقة، الأمر الذي يشجع الاتحاد العربي للمضي قدماً بتكثيف تنظيم البطولات النسائية مع تمنياته بمشاركة أوسع في المرات المقبلة وأن تتفاعل الاتحادات العربية مع مثل تلك المسابقات، مقدماً الشكر لطرفي المباراة النهائية بيروت والثورة السوري على المستوى المشرف الذي يليق بكرة السلة العربية.

وقال القرقاوي إن الإثارة كانت علامة بارزة في الأشواط الأربعة للمباراة لدرجة أن هوية الفائز لم تحسم إلا مع صافرة النهاية.

وفي سياق آخر أشاد رئيس الاتحاد العربي بنجاح التنظيم، مشيراً إلى أن الفحيص من الأندية الرائدة في تنظيم البطولات الكبيرة والوصول بها إلى النجاح المطلوب، كما قدم الشكر للجنة الفنية وفريق العمل بالأمانة العامة للاتحاد العربي على جهودهم طوال أيام البطولة.

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