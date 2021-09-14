"زايد العليا" تحتفل بأبطال "بارالمبية طوكيو"

المصدر: وام

كرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فرسان الإرادة نجوم المؤسسة أعضاء منتخباتنا الوطنية، أصحاب الإنجازات والمشاركين في دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها مدينة طوكيو اليابانية أغسطس الماضي ونجح فيها أبطالنا في حصد ثلاث ميداليات ملونة.

وكان عبد الله سلطان العرياني أحرز ذهبية الرماية بالبندقية الهوائية «سكتون» فئة «آر 7»، لمسافة 50 متراً ثلاثة أوضاع، وأحرز محمد القايد فضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، وبرونزية سباق 100متر على الكراسي المتحركة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بالصالة الرياضية لنادي العين لأصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة العين حضره عبد الله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وسعادة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير لتنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، وذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة اصحاب الهمم، وأعضاء بعثة منتخبنا الوطني منتسبي المؤسسة وأسرهم، ولفيف من قيادات المؤسسة، وجرى خلاله عرض فيلم وثائقي استعرض إنجازات أبطالنا ومشاركاتهم الناجحة في دورة الألعاب البارالمبية.

وضمن فقرات الحفل وفي لحظات مؤثرة وللمرة الأولى قامت أسر الأبطال من آباء وأمهات وأبناء بتكريم اللاعبين واللاعبات بتقليدهم الميداليات التذكارية ومنحهم باقات الزهور وسط تشجيع المشاركين بالحفل والثناء على تلك المبادرة الإنسانية، وأعقب ذلك التقاط الصور التذكارية وصورة جماعية ضمت قيادات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وأبطال المؤسسة وأسرهم.

وأشاد عبد الله الحميدان بنتائج رياضيينا التي تحققت رغم الظروف الصعبة التي سبقت المشاركة في المنافسات، وفترة التوقف الإجباري عن البطولات على مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 والظروف الدقيقة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبروتوكولات المنافسات التي تم تطبيقها في طوكيو للحفاظ على سلامة الجميع سواء الرياضيين أو الكوارد الفنية والإدارية، وهو الأمر الذي يؤكد كفاءة رياضيينا ومكانتهم العالمية ومستوياتهم التنافسية التي يقدمونها في كافة المنافسات العالمية وفي دورات الألعاب البارالمبية.

وقدم الحميدان الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على اهتمامها الدائم بفرسان الإرادة ودعمها اللامحدود لهم، وهنأ أبطال مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وبعثة منتخباتنا الوطنية، مشيراً إلى أنهم كانوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأوفوا بالوعد من خلال بلوغ منصات التتويج ورفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي .

وأكد أن رياضة «أصحاب الهمم» الإماراتية، قادرة على مواصلة حصد الإنجازات في كبرى المحافل العالمية، والمنافسة لإعتلاء منصات التتويج مشيراً إلى أن إنجاز ابطال المؤسسة مثار فخر واعتزاز وتقدير، ونتمنى لهم الاستمرار في البذل والعطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات في الدورة البارالمبية المقبلة "فرنسا 2024".

من جانبهم أعرب أفراد أسر أبطالنا عن سعادتهم الكبيرة بتلك المبادرة الإنسانية من جانب مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم ووجهوا التحية والتقدير للمؤسسة ولإدارتها على تنظيم الاحتفال والتكريم، مؤكدين عزمهم على استمرار الدعم والتشجيع للأبطال لمواصلة مسيرتهم الناجحة والعمل على رفع راية دولة الإمارات في كافة المنافسات والمحافل الرياضية.

حضر الحفل من اللاعبين وأسرهم البطل عبد الله سلطان العرياني صاحب الميدالية الذهبية ونجله محمد، والبطل عبد الله سيف العرياني ونجله ركان، والبطل سيف النعيمي ونجله محمد، والبطلة سارة الجنيبي ووالدها محمد الجنيبي ووالدتها، والبطلة نورة الكتبي ووالدتها السيدة فاطمة سالم وشقيقاتها، والبطل الواعد أحمد جاسم نواد ووالده جاسم نواد، إلى جانب مدربي أبطالنا أحمد بخش مدرب الرماية، وصلاح العيوني مدرب العاب القوى، ونائلة خميس مدربة العاب القوى.

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