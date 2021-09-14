سيارات BMW X للرياضيين الروس المتوّجين بميداليات في أولمبياد طوكيو.. فيديو

المصدر: البيان

ترأس نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف مراسم تسليم سيارات للرياضيين الروس المتوجين بميداليات أولمبياد طوكيو السبت الماضي في الكرملين.

وقال المدير التنفيذي لصندوق دعم الأولمبيين ألكسندر كاتوشيف، إن الفائزين بالميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبية حصلوا على سيارات من طراز BMW X5 فيما نال حملة الميداليات الفضية والبرونزية سيارات طراز BMW X3، وفق "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح هؤلاء الرياضيين في وقت سابق جوائز الدولة وأوسمة رفيعة كوسام ألكسندر نيفسكي ووسام الشرف ووسام الصداقة ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

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