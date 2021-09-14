«الألعاب الحكومية» الثالثة تنطلق 9 ديسمبر في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ضرورة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية إطلاق النسخة الثالثة من «الألعاب الحكومية»، وتقام في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، تأكيداً على مكانة دبي وقدراتها على التعامل بكل كفاءة مع الوضع الاستثنائي العالمي الراهن، وحرصها الكبير على استئناف الأنشطة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها.

وتم إضافة فئة جديدة في النسخة الاستثنائية خاصة بـ«تحدي المجتمع» إلى جانب فئة الجهات الحكومية، إذ تفتح «الألعاب الحكومية» المجال لأول مرة أمام مختلف الفئات المجتمعية من المواطنين والمقيمين بالدولة للمشاركة في الألعاب، تعزيزاً لمفهوم العمل الجماعي وبث الروح الإيجابية والتناغم المجتمعي، بالإضافة إلى إثراء روح المنافسة والتحدي بين الفرق. وتتميز «الألعاب الحكومية» بتحدياتها الفريدة التي تدمج بين القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي وتقام بإشراف وتنظيم المجلس التنفيذي لإمارة دبي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن إطلاق النسخة الثالثة من الألعاب الحكومية، ويسعدنا طرح تحدٍّ خاصٍ بأفراد المجتمع كفئة جديدة تسمح بمشاركة الأفراد من أنحاء الدولة، وذلك بناء على ما لمسناه من رغبة الجمهور في الدورتين السابقتين، إذ بينت الاستفتاءات تطلع الجمهور للمشاركة في التحديات، ما يزيد روح الحماسة والتحفيز وزيادة مشاركة مختلف فئات المجتمع.

وأضاف: تأتي بطولة هذا العام في إطار مختلف إذ تقرر تنظيمها في حي دبي للتصميم D3، إحدى أهم المناطق الحيوية بدبي بما يميزه من مساحات مفتوحة ومرافق متنوعة مع التزام اللجنة المنظمة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، للحفاظ على سلامة الجميع وتحقيق نجاح جديد يضاف لسجل الدورات السابقة التي شهدت إقبالاً واسعاً محلياً وإقليمياً وعالمياً.

طلبات

وأعلنت اللجنة المنظمة بدء استقبال طلبات المشاركة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى تسجيل الفرق بتحدي فئة المجتمع، الذي يمتاز بطابع الخاص، وتشارك الفرق المجتمعية في تصفيات اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى 30 أكتوبر للتأهل للمشاركة بالبطولة.

وتحظى الألعاب الحكومية بمشاركة محلية وعالمية واسعة، وشارك في الدورة الأولى 154 فريقاً (90 فريقاً للرجال و64 للسيدات)، وأكثر من 300 متطوع وشهدها 22 ألف مشجع، فيما بلغ المشاركين بالدورة الثانية 168 فريقاً (106 فرق للرجال و62 للسيدات)، بمشاركة 540 متطوعاً، وشاركت مجموعة من الفرق الدولية بالدورتين السابقتين من السعودية، والبحرين، ومصر، والأردن، وتونس، وأمريكا، وإنجلترا، وأرمينيا، وتايلاند ودول أخرى.

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