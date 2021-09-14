9 ميداليات لأبطال الإمارات في انطلاقة «آسيوية الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس في أبوظبي، منافسات النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو لفئة الكبار من الرجال والسيدات، بمشاركة أكثر من 400 لاعب من 19 دولة، حيث تستمر فعاليات البطولة حتى 16 سبتمبر الجاري، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وحلت كازاخستان في المركز الأول، خلال منافسات اليوم الافتتاحي، بحصولها على 3 ميداليات ذهبية، وفضية وحيدة، و4 برونزيات، وحلت الإمارات في مركز الوصيف، بذهبيتين و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، وحل الأردن في المركز الثالث بميدالية ذهبية، وفضيتين وبرونزيتين.

وحضر الافتتاح بانايوتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إلى جانب رؤساء وفود الدول وأعضاء الاتحاد الآسيوي.

ورحّب محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في كلمته الافتتاحية، بالوفود المشاركة في البطولة، مؤكداً أن أبوظبي ترشخ من مكانتها كعاصمة لرياضة الجوجيتسو عاماًبعد عام.

وتوجّه باناياتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بكلمات التهنئة والتقدير، إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي لرياضة الجوجيتسو، وجميع أفراد فريق عمل الاتحاد، واللجنة المنظمة على جهودهم الكبيرة في تنظيم البطولة في هذه المرحلة الاستثنائية.

ثقة

ومن جانبه، قال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن دولة الإمارات وأبوظبي، تتمتعان بثقة مختلف دول العالم، لقدرتها الفائقة على استضافة أكبر بطولات الجوجيتسو.

وأضاف البطران أن أبوظبي، وبجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أصبحت الوجهة المفضلة لجميع النجوم والأبطال من شتى أنحاء العالم.

حظوظ

وأعرب رضا إبراهيم منفردي رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو، عن سعادته وفخره لحضور النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو في أبوظبي، وبمشاركة منتخب بلاده في البطولة.

ووجّه بهذه المناسبة، التهنئة لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، باليوبيل الذهبي على التأسيس، والوصول إلى عام الخمسين، وبقرب انطلاق إكسبو 2020 من دبي. وقال منفردي: «عندما نأتي إلى الإمارات، نشعر أننا في وطننا، ونحن وكل دول آسيا، محظوظون بقيادة الإمارات للمشروع الآسيوي في نشر وتطوير اللعبة».

وعن تقييمه للبطولة الآسيوية الخامسة، بعد اليوم الأول من المنافسات، أعرب منفردي عن سعادته «لأن مستوى اللاعبين واللاعبات، لم يتأثر كثيراً بالتوقف الإجباري في الفترة السابقة بسبب الجائحة».. وقال إن المستوى الفني للاعبين واللاعبات، فاق توقعاته.

وعن تصوره لمستقبل اللعبة في البحرين قال: «لدينا مشروع طموح لتطوير اللعبة، بالاستفادة من تجربة الإمارات في توسيع قاعدة انتشارها، ونرحب بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي في كل المجالات».

من ناحية أخرى، نجح النجمان زايد الكثيري وذياب النعيمي، في حجز موقعيهما في نهائي وزن 56 كغم، ليعززا رصيد الدولة من الميداليات الملونة.

وتمكّن النعيمي من تحقيق الميدالية الذهبية، بعد تفوقه الصعب على زميله الكثيري في المنتخب، خلال النزال الذي حظي بأهمية خاصة.

وفي هذا الصدد، يقول ذياب النعيمي: بغض النظر عن المنتصر في اللقاء، فإن منتخب الإمارات هو الفائز، ونحن نشعر بالفخر، لما وصلت إليه رياضة الجوجيتسو في الإمارات.

وعن إنجازه في البطولة، يؤكد ذياب أن النزالات التأهيلية كانت شاقة، خصوصاً أنها تضمنت أوزاناً متفاوتة، وفروقات جسدية بين اللاعبين، إلا أنه، ومن خلال استخدام مهاراته وتركيزه في النزالات، تمكن من تجاوزهم، والوصول إلى النهائي.

تجربة رائعة

وقالت شمسة الكتبي الفائزة بالميدالية البرونزية عن وزن تحت 70 كغم، إن تجربتها في البطولة الآسيوية، كانت أكثر من رائعة، علماً بأنها كانت تطمح إلى نيل الميدالية الذهبية، ولكن فارق الخبرة بينها وبين منافستها الأردنية، لعب دوراً كبيراً في حسم النتيجة.

وأضافت الكتبي أن مجرد المشاركة في البطولة القارية، مكسب، لأنها تستفيد الكثير من الدروس، وتكتسب خبرات دولية كبيرة من المنافسين، تترجمها في المشاركات المقبلة.

9 ميداليات

وتمكن اللاعب ذياب النعيمي فئة 56 كغم، واللاعبة مريم العامري 70 كغم، من تحقيق الميدالية الذهبية، بينما تمكن كل من اللاعبين زايد الكثيري فئة 56 كغم، وشمسة العامري 57 كغم، وعهود الكعبي 48 كغم، من تحقيق الميدالية الفضية، في حين نجحت اللاعبات ميثا شريم 48 كغم، وهيا الجهوري 70 كغم، وشمسة الكتبي 70 كغم، واللاعب محمد السويدي 69 كغم، من تحقيق الميدالية البرونزية.

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