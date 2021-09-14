افتتاح مقر «آسيوي الرجبي» بدبي اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، يفتتح الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي المقر الرسمي الجديد للاتحاد الآسيوي للعبة في مدينة دبي الرياضية مساء اليوم، وتعد الإمارات أول دولة عربية تحتضن المقر الآسيوي للعبة الذي وجد في هونغ كونغ منذ سنوات طويلة.

ويشهد الافتتاح قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات وعدد من منتسبي اللعبة محلياً، وسيتم بث هذا الحدث التاريخي على مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد الآسيوي للرجبي الذي يضم 34 دولة عضواً بالاتحاد.

ووجه قيس الظالعي الشكر إلى القيادة الرشيدة لترحيبها باستضافة مقر الاتحاد الآسيوي، وتقديمها كل الدعم لتسهيل عملية الانتقال من هونغ كونغ إلى دبي، ما يعد حدثاً كبيراً نظراً لحداثة اللعبة في الإمارات، ومع ذلك نجحت الدولة في إحداث طفرة كبيرة في اللعبة وزيادة شعبيتها وتحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد القاري والمحلي، ما كان له الأثر الكبير في موافقة الجمعية العمومية للاتحاد القاري على نقل المقر من هونغ كونغ إلى دبي.

وأضاف الظالعي: أمام نجاحات اللعبة محلياً كان لا بد من منح الإمارات فرصة استضافة الجولتين الثانية والثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لسباعيات الرجبي، في مدينة دبي، على أن تقام الجولة الثانية يومي 19 و20 نوفمبر المقبل، والجولة الثالثة يومي 25 و26 من الشهر نفسه، بعد اعتذار كل من الصين وسيرلانكا، عن عدم الاستضافة.

وتعد استضافة التصفيات هي الأولى للإمارات، وتشارك فيها المنتخبات الـ8 الكبار في آسيا، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وسيريلانكا والصين والفلبين والإمارات وهونغ كونغ وماليزيا.

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