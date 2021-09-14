إغلاق باب التسجيل لـ«سباق دبي الثلجي» الخميس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيكون الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل في «سباق دبي للجري الثلجي» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» العام الثاني على التوالي.

ويمكن المشاركة في السباق، الذي ينطلق في الساعة 6:30 صباح الجمعة المقبلة في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، عبر التسجيل في الموقع بريمير أون لاين.

ويتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين الأولى وتمتد مسافة 3 كيلومترات، والثانية تمتد مسافة 5 كيلومترات، وذلك لكل فئات المجتمع من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 16 سنة فما فوق للمشاركة في هذا السباق الفريد الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي، من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر في وقت الصيف، ما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن عن زيادة أعداد المشاركين في السباق بنسبة 33 %، إذ سيتم السماح بمشاركة 400 متسابق بعد أن اقتصرت النسخة الماضية على مشاركة 300 شخص تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص بالفعاليات.

حرص

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في أجندة المجلس إذ يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من الجنسيات كافة التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية إذ وضع المجلس بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم» برنامجاً متكاملاً لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية حتى نهاية العام، إذ أعلن المجلس عن قائمة البرامج وفعاليات الرياضات الثلجية على أجندته السنوية التي وصلت إلى 13 حدثاً سنوياً تقام في سكي دبي وفق الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية.

ومن أبرز هذه الفعاليات بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ.

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