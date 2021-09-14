سلطان بن خليفة: شمس البطولات البحرية لن تغيب عن الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

وجه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية التهنئة إلى فريق أبوظبي للزوارق السريعة، وإلى البطل الإماراتي ثاني القمزي بعد تتويجه بلقب الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 أول من أمس في سان نازارو بإيطاليا.

وتحدث سموه عن قيمة الإنجاز الذي واكب احتفالات الدولة بعام الخمسين قائلاً: سعداء بأن يتزامن الفوز والإنجاز مع الاحتفالات بعام الخمسين، وأن نكون جزءاً من العطاء الإماراتي في هذه الأيام.

وأكد سموه أن الإنجاز الذي حققه ابن الإمارات تأكيد للمكانة الرياضية البحرية التي يحتلها فريق أبوظبي على المستوى العالمي عبر البطولات الدولية المختلفة التي يشارك فيها وقال سموه: «تفوق ثاني القمزي يثبت الجدارة والمكانة للفريق الإماراتي ويكمل سلسلة الألقاب والإنجازات التي عهدناها دوماً من فريق أبوظبي، وبحضور الفريق الدائم في المحافل الدولية وصعوده إلى منصات التتويج، فإن شمس البطولات لن تغيب عن الرياضة البحرية الإماراتية».

تميز

وتابع سموه: «ما يزيد من قيمة الإنجاز وتميز الفوز هو سماع السلام الوطني الإماراتي على منصة التتويج في ختام أي منافسة رياضية دولية يشارك فيها فريقنا، وهو ما يرتقي بمستوى ما نقدمه للرياضة البحرية الإماراتية للأفضل، ففريق أبوظبي صاحب بطولات وليس بالغريب عليه أن نراه في المراكز الأولى، وعلى منصات التتويج، ونحن فخورون بما يقدمه دوماً في مشاركاته كافة».

وعن المنافسة التي يقدمها الفريق في الوقت الحالي في أكثر من بطولة قال سموه: «وضعنا وبالتعاون مع إدارة الفريق استراتيجية واضحة للمشاركة هذا الموسم، وخطة الظفر بأربع بطولات بحرية على الأقل، وبدأنا الموسم بالفوز بلقب 12 ساعة الكلاسيكي للفورمولا 2، والآن نحتل الصدارة في الفورمولا 1 ولا يزال أمامنا بطولة العالم للدراجات المائية وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وهما ضمن أجندة الفريق الدولية في موسم 2021».

تعزيز

جاء فوز ثاني القمزي ليعزز فرص فريق أبوظبي للحفاظ على لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي، وفرصة التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الفريق. الجدير بالذكر أن الفريق قد تصدر أيضاً لقب الفرق من خلال البطولة بـ35 نقطة بالإضافة لتصدر الترتيب العام عن طريق القمزي بـ20 نقطة في المركز الأول وشون تورنتي ثانياً بـ15 نقطة.

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