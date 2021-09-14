«قمة السلام» مبادرة جديدة من الفجيرة للمغامرات

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلن سعيد المعمري مدير نادي الفجيرة للمغامرات ومتسلق الجبال الأشهر في الدولة عن مبادرة فريدة سمّاها مبادرة «قمة السلام» يهدف منها إلى تسلقه أعلى قمم وجبال العالم من أجل نشر رسالة التسامح والمحبة من دولة الإمارات «بلد السلام» إلى بقية أقطار العالم أجمع.

وشرح المعمري في مؤتمر صحافي عقده بفندق منتجع البحر في الفجيرة ظهر أمس، تفاصيل المبادرة غير المسبوقة والتي تهدف إلى تسلق 264 قمة حول العالم لافتاً إلى أنه قام حتى الآن بالصعود إلى ما يقارب من 70 قمة وأبرزها قمة إيفرست بجبال الهملايا وهي تعد أعلى قمة على وجه الأرض. ونوه المعمري إلى أن زمن المبادرة في مجمله يستغرق نحو 5 سنوات لتغطية القمم كافة في مختلف قارات العالم.

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