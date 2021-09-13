«الرياضات البحرية» يشيد بالتألق الإماراتي في جولة إيطاليا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمن حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الدعم الكبير الذي تجده الرياضات البحرية في الدولة من قيادتنا الرشيدة والاهتمام الكبير من المسؤولين والذي انعكس إيجاباً في النتائج الباهرة والرائعة التي تتحقق على مختلف الساحات والمحافل.

وبارك حريز المر بن حريز الإنجازات الباهرة لسفراء الإمارات في بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 1 في الجولة الافتتاحية التي اختتمت أول من أمس في إيطاليا واكتست بالكامل بعلم الإمارات بعد حصول زورقي أبوظبي 2 و1 على المركزين الأول والثاني وحصول زورق الشارقة 11 على المركز الثالث لتكون فرحة إماراتية خالصة يعد انقطاع طويل عن المشاركات والفعاليات الدولية بسبب ظروف جائحة كوفيد 19.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إن التهنئة الغالية التي بعث بها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى البطل الإماراتي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق عقب الفوز الكبير في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب السريعة - فورمولا 1 أمر أثلج صدر أهل البحر وأسعد جميع محبي رياضة الزوارق السريعة ما يعكس الاهتمام الكبير والمستمر من قيادتنا بدعم الشباب والأبطال.

تهنئة

ووجه حريز المر بن حريز التهاني الحارة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي بمناسبة حصول زورقي أبوظبي 2 و1 على المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى من بطولة العالم.

كما هنأ رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بطلنا العالمي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة على نجاحه الباهر وتحقيقه إنجازاً جديداً.

إشادة

وأشاد حريز المر بأداء فريق أبوظبي متمثلاً بزورقيه رقم 2 بقيادة القمزي ورقم 1 بقيادة المتسابق الأمريكي شون تورنتي الذي انتزع المركز الثاني في الترتيب العام بنهاية السباق مؤكداً أن هذا التألق يعكس هيمنة وتألق سفراء الإمارات في المحافل الدولية واستمرار النجاحات الباهرة على صعيد المشاركات في البطولة العالمية التي يحمل لقبها فريق أبوظبي ويسعى لمواصلة الهيمنة العالمية.

وحرص رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية كذلك على الإشادة بالظهور القوي لفريق الشارقة الذي استطاع عبر زورقيه 11 و12 انتزاع الإعجاب على مدار أيام الجولة الافتتاحية الثلاثة إذ استطاع المخضرم سامي سيليو على زورق الشارقة 11 الحصول على المركز الثالث في الترتيب العام للسباق الرئيس وقبل ذلك حل ثانياً في سباق السرعة.

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