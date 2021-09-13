«الفجيرة للشطرنج» يكرم أسرة السدراني

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

كرمت إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أسرة اللاعب عمار السدراني الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال 2021، تثميناً للتعاون والجهود التي بذلها والداه في تأمين سبل الراحة الذهنية ومختلف عوامل النجاح للاعب، مما أسهم في تحقيقه المراكز الأولى في مختلف البطولات، وجرت مراسم تكريم أسرة السدراني بحضور الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومريم عبدالله المطروشي المدير المالي، وجاسم هيكل البلوشي مدير شؤون اللاعبين، ومحمد عبدالغني المدير التنفيذي للنادي.

وأشاد الدكتور عبد الله آل بركت بالتكامل بين النادي والعائلة والذي قاد لاستثمار أفضل الظروف لدعم الرياضة والرياضيين، مؤكداً أنها تعد ضمن الخطط الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس الإدارة محمد الزعابي أن العمل الاحترافي في تطوير اللاعبين على كل المستويات ينطلق من المدرسة والعائلة، وهو ما أسفر عنه دعم ورعاية أولياء الأمور الكرام لذويهم من أبناء النادي ومهد للكثير من النجاحات.

بدوره تقدم والد اللاعب محمد علي السدراني بالشكر والتقدير لإدارة النادي، معبراً عن سعادته للمبادرة ووصفها أنها تعطي دافعاً معنوياً لجميع اللاعبين وذويهم، وبما يسفر عن تعاون مهم يمهد لنجاحات جديدة، وقال: «تكريم النادي لأسرته ليس بغريب عنهم كونه يندرج ضمن المفاهيم الاحترافية للنادي».

وسبق للاعب السدراني الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لفئة الناشئين لأول مرة عام 2015، وحصل على جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دورتها التاسعة عام 2018، وكذلك فاز بالمركز الثالث في الكأس الغالية نسخة 2019، ويحمل السدراني لقب أستاذ اتحاد دولي، ونورم أستاذ دولي عززها بالكأس الغالية في 2021.

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