"مدفيديف" يحرز باكورة ألقابه الكبيرة بالفوز على "ديوكوفيتش" في "فلاشينغ ميدوز"

المصدر: أ ف ب

حطم الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا حلم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا في إحراز أربعة القاب كبيرة والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة خلال عام واحد، بالفوز عليه 6-4 و6-4 و6-4 في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام أمس الأحد على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

واللقب هو الأول الكبير للروسي في حين كان ديوكوفيتش يمني النفس بإضافة بطولة فلاشينغ ميدوز الى بطولات استراليا ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الانجليزية منذ مطلع العام الحالي في إنجاز تحقق للمرة الأخيرة قبل 52 عاما وتحديدا بواسطة الأسترالي الأسطورة رود لايفر (83 عاما) العام 1969 الذي كان حاضرا في النهائي أمس.

وكان ميدفيديف خسر نهائي البطولة الأمريكية العام 2019 أمام الاسباني رافايل نادال. في المقابل، اخفق الصربي في إحراز البطولة الإمريكية للمرة الرابعة في مسيرته، كما انه فشل بالانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة التي يتقاسمها حاليا مع الأسطورتين نادال والسويسري روجيه فيدرر ولكل منهم 20 لقبا كبيرا.

وخاض مدفيديف إحدى افضل المباريات في مسيرته ليخرج فائزا ويضع حدا لسلسة من 27 فوزا تواليا في البطولات الكبرى للصربي ليثأر من ديوكوفيتش الذي هزمه في نهائي بطولة استراليا في فبراير الماضي.

وبات ميدفيديف ثالث روسي يحرز لقبا كبيرا بعد مواطنيه يفغيني كافلنيكوف في رولان غاروس العام 1996 ومارات سافين في بطولة فلاشينغ ميدوز العام 2000 وبطولة استراليا عام 2005.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز