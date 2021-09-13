محمد بن راشد .. الرياضة أسلوب حياة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، بجولة بالدراجة الهوائية في موقع إكسبو 2020 دبي، وسط ترقب عالمي لانطلاق هذا الحدث الكبير في الأول من أكتوبر المقبل. وتفقد سموه خلال جولته عدداً من الأجنحة المشاركة في الحدث العالمي الكبير.

ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ممارسة الرياضة، لا سيما ركوب الدراجات الهوائية وإلهام أفراد المجتمع بتشجيعه المستمر لجعل الرياضة أسلوب حياة نعيشها ونمارسها بشكل يومي.

وتشهد رياضة ركوب الدراجات الهوائية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل رؤية سموه لتحويل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية لرفع مستوى جودة الحياة والتحول نحو حلول النقل المستدام.

كما تعمل دبي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام الدراجة الهوائية والآمنة بيئياً وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان.

ويشكل إكسبو 2020 دبي منارة عالمية لإطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، والتي ستساهم في إحداث آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي، وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة..

وتعدّ دبي التي يقيم فيها أكثر من 200 جنسية بتناغم وانسجام تامّ وتستعد لاستقبال العالم في إكسبو 2020 خلال الأيام القليلة المقبلة، وجهة مفضلة للعيش والاستقرار، كما توفر دبي لسكانها وزوارها بنية تحتية رياضية متكاملة لممارسة مختلف أنواع الرياضات واستضافة أكبر الفعاليات والبطولات العالمية، ما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالنشاط الرياضي.

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