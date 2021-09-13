«آسيا للجوجيتسو» تنطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو لفئة الكبار من الرجال والسيدات بمشاركة أكثر من 400 لاعب من 19 دولة، وتستمر منافساتها حتى 16 سبتمبر الجاري في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وسيقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بعد ظهر اليوم بحضور مسؤولي الاتحادين الآسيوي والإماراتي وأعضاء اللجنة المنظمة، ووفود الدول المشاركة مع رفع علم كل دولة إيذاناً ببدء المنافسات.

ويؤكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن العاصمة أبوظبي في أتم الاستعداد والجاهزية لتنظيم بطولة قارية استثنائية في ظروف استثنائية تواكب التطلعات وتعزز ريادتها كموطن للجوجيتسو، مشيراً إلى أن وفود الدول الزائرة ستعيش أجواءً مثالية وبيئة تنافسية حافلة بالإثارة والمتعة، وستحظى باستضافة رائدة في ظل الحرص على تقديم بطولة ناجحة من كل الأوجه.

تجهيز بأفضل صورة

وتؤكد المدربة البرازيلية بوليانا لاجو مدربة المنتخب الوطني للجوجيتسو أن تجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة آسيا سار بأفضل صورة ممكنة، وأن المستوى الفني للاعبات وصل إلى أعلى درجة، وأن الإصرار والحماس والجدية كلها عناوين أساسية تعبر عن حالة اللاعبات قبل انطلاق المنافسات بساعات.

وأضافت لاجو إن منتخب السيدات يضم 14 لاعبة من أبرز اللاعبات على الساحة المحلية، وإن اختيار التشكيلة النهائية كان أحد القرارات الصعبة لكثرة المواهب النسائية المتمرسة في هذه الرياضة والقادرة على تمثيل المنتخب والذهاب بعيداً، وهو ما يعكس التطور الهائل لجوجيتسو الإمارات في الأعوام الأخيرة.

بداية

يشارك المنتخب الوطني بفئتي الرجال والسيدات خلال اليومين الأول والثاني من البطولة، حيث تبدأ المنافسات بمرحلة التصفيات اليوم ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى الثانية عصراً بمنافسات السيدات بفئات الأوزان 70 كجم فما فوق، و48 كجم فما دون، و57 كجم فما دون، و70 كجم فما دون، ومنافسات الرجال بأوزان 56 و69 و85 فما دون.

وتستكمل المنافسات النهائية لليوم الأول عند الساعة الثانية والنصف عصراً حتى الخامسة مساء بنزالات السيدات عن فئة الأوزان 70 كجم فما فوق، و48، و57، و70 كجم فما دون، ونزالات الرجال بأوزان 56 و69 و85 فما دون.

أما منافسات اليوم الثاني فتبدأ بالتصفيات من الساعة 10 صباحاً حتى الثانية عصراً بمنافسات السيدات بفئات الأوزان 45 كجم، و52 كجم، 63 كجم فما دون، ومنافسات الرجال بأوزان 94 كجم فما فوق، و62، و77، و94 فما دون.

قائمة

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال المشارك في البطولة كلاً من اللاعبين زايد الكثيري، وذياب النعيمي، وعمر الفضلي، وخالد الشحي، ومهدي العولقي، وزايد سالم، ومحمد العمري، وسعيد الحاج، وفيصل الكتبي، وسيف الهيمني، وحامد الهنائي.

أما قائمة المنتخب للسيدات فتضم اللاعبات وديمة اليافعي، وحمدة الشكيلي، وميثا سلطان شريم، وعهود الكعبي، وأشواق الخوري، وحصة الشامسي، وشمسة العامري، ومها الهنائي، وشما الكلباني، وبشاير المطروشي، وهيا الجهوري، وشمسة الكتبي، وتسنيم الجهوري، ومريم العامري.

تفاؤل

أكدت اللاعبة حصة الشامسي صاحبة الحزام البنفسجي والتي ستشارك في فئة 52 كجم أن الأجواء داخل معسكر المنتخب تدعو إلى التفاؤل، وإن كل اللاعبات عازمات على تقديم الأفضل، وصعود منصات التتويج وأضافت: «نرحب بالمنافسة القوية فثقتنا في أنفسنا بلا حدود، ونتوقع أن تكون النزالات في منتهى الإثارة والقوة والحماس».

كما أوضحت لاعبة المنتخب هيا الجهوري حزام أزرق وتنافس في فئة 70 كجم إن الاستعدادات للبطولة تم تكثيفها في آخر أسبوعين، حيث كان المنتخب يتدرب على 3 فترات يومياً خلال المعسكر، ما يعكس الرغبة الكبيرة لدى اللاعبات على المنافسة بقوة على المراكز الأولى من أجل تحقيق إنجازات غير مسبوقة، ورد الجميل لاتحاد اللعبة.

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