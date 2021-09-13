«جائزة الإبداع الرياضي» تواصل استلام ملفات الترشّح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حضت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أصحاب الإنجازات المتميزة من الرياضيين والمؤسسات المحلية والعربية والدولية على الانتهاء من تقديم ملفات الترشح للدورة الحادية عشرة من الجائزة الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي، حيث سيغلق باب الترشح منتصف ليلة الأربعاء 15 سبتمبر الجاري.

ويمكن تقديم ملفات الترشح للأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة عبر البوابة الذكية للجائزة mbrawards التي تتيح تقديم الملفات إلكترونياً وبطريقة سهلة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة اللذين يسهلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح، حيث يكون الترشح مفتوحاً للرياضيين والفرق والمؤسسات الإماراتية والعربية، وكذلك للمؤسسات الرياضية العالمية التي تتنافس في فئة خاصة.

تمديد

وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي الجائزة، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الجائزة بتمديد فترة الترشح للدورة الحادية عشرة إلى يوم 15 سبتمبر من أجل إتاحة الفرصة للأبطال أصحاب الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ودورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 للترشح للفوز بإحدى فئات الدورة 11، حيث حرصت الجائزة دائماً على تكريم أصحاب الإنجازات الأولمبية منذ الدورة الأولى في العام 2009.

وتواصل فرق عمل الجائزة استلام ملفات الترشح وتصنيفها وفرزها من أجل تحويلها إلى لجنة التحكيم التي تضم مختصين في جميع مجالات العمل الرياضي من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية والعالم، والتي ستقوم بأعمال التحكيم عن بُعد خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، بحيث لا يقوم أي محكم بتحكيم ملف لمرشح من دولة المحكم نفسها، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في عملية التحكيم، فيما سيتم يوم 23 نوفمبر المقبل الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات التنافسية والتقديرية الذين سيتم تكريمهم يوم 9 يناير 2022.

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