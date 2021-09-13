«عابس» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في دونكستر

المصدر: لندن – البيان الرياضي

حققت المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين، التي أقيمت في مضمار دونكستر بالمملكة المتحدة، أول من أمس، ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير، نجاحات جديدة ومبهرة لمسيرة الكأس الغالية وريادتها العالمية، في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ مدرجات المضمار العريق.

وأقيم الحدث برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء قيمة الخيل العربي ورفعة شأنه ودعم الملاك والمربين بكل المضامير العالمية، دعماً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

ونجح المهر «عابس»، العائد للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، في الفوز بلقب الكأس الغالية، متفوقاً بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن الوصيف الجواد «أريون»، والذي يعود لهيف محمد القحطاني.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

نجاحات كبيرة

وتوجه فيصل الرحماني بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على النجاحات الكبيرة التي حققتها المحطة البريطانية الثامنة للكأس الغالية، والتي أقيمت في ختام الديربي العربي الإنجليزي في دونكستر ضمن مهرجان سانت ليجر العريق، معبراً عن فخره بتلك النجاحات والأصداء الواسعة التي حظي بها الحدث ، مؤكداً أن الحضور الجماهيري الكبير يجسد ريادة الحدث .

وتابع: «ستواصل الكأس الغالية تحقيق النجاحات بجولاتها العالمية في ظل رؤية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واهتمامه الكبير لاستمرار سلسلة السباقات والالتزام بدعم الملاك والمربين للخيل العربي في القارة الأوروبية والعالم، انطلاقاً من نهج الإمارات وحرص القيادة الرشيدة على تجسيد القيم الأصيلة في المحافل العالمية والحفاظ على المكتسبات والمنجزات الكبيرة للخيل العربي».

وأضاف: «نفخر بمحطة دونكستر التي تبهرنا في كل عام وتعكس المكانة الحقيقية للكأس الغالية أمام الحضور الجماهيري الكبير، ما يمثل مكسباً كبيراً للإمارات ورسالتها العالمية، حيث قابلنا والتقينا جميع الملاك والمربين والإعلام الإنجليزي وحظينا بترحيب كبير وإشادة رفيعة المستوى بقيمة ومكانة الكأس الغالية ».

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