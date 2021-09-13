«كبار الأساتذة» يتنافسون على لقب «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

كشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن تنظيم بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج 2021 الجمعة المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تقام بين 17 و24 من الشهر الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من كبار الأساتذة وأبرز المصنفين عالمياً من 30 دولة، يتقدمهم سالم عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني، والمصري باسم أمين والإيراني برهام مقصودلو والأوكراني الجانوف بافيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للبطولة ودعمه اللامحدود للنشاط الرياضي وكل الشركات الراعية للحدث.

وأكد رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن إقامة النسخة الرابعة للبطولة بحضور 80 لاعباً ولاعبة يؤكد قدرة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الشطرنجية باحترافية رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

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