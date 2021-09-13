عبد العزيز النعيمي يتوج أبطال «البادل تنس» في عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

توج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الفائزين في بطولة عجمان للبادل تنس في نسختها الأولى التي اختتمت مساء أول من أمس، كما كرم الرعاة والمساهمين في إنجاح الحدث بحضور خليفة يوسف خوري، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وأسفرت النتائج في الفئة البرونزية عن فوز خالد بالهول ومحمد النعيمي بالمركز الأول، وفي الفئة الذهبية فاز سيرخيو اكياردو وخافيير لوبيز بالمركز الأول.

وأعرب الشيخ عبد العزيز النعيمي عن فخره بمستوى تنظيم بطولة عجمان التي تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات الشمالية من ناحية التصنيف الاحترافي، واشتملت على الفئتين الذهبية والبرونزية، مؤكداً نجاح البطولة في رفع مستوى ثقافة البادل تنس وأهمية ممارستها، وإبراز مساهمة سياحة عجمان في تحقيق الرؤى والبرامج والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة إمارة عجمان الرياضية، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة فيها.

وأكّد أنّ البطولة تأتي نتاجاً لرؤية دائرة التنمية السياحية في عجمان التي تشجّع كل الرياضات وتمنحها الدعم لتعزيز مكانة الإمارة كمركز للتميز الرياضي، وتنظّم الفعاليات الرياضية ، ومن ضمنها البادل تنس التي تعتبر إحدى أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه بناء مجتمع رياضي من اللاعبين والمشجعين، حيث تعد البطولة بمثابة فرصة للأفراد المتحمّسين للعبة ومشجعيها للتواصل والمشاركة الاجتماعية في بيئة صحية وتنافسية.

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