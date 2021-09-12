ثاني القمزي يحصد لقب جولة الافتتاح في "مونديال الفورمولا 1" بإيطاليا

المصدر: وام

حقق ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة إنجازا رياضيا جديدا لدولة الإمارات يواكب احتفالاتها بعام الخمسين بفوزه بلقب السباق الرئيسي في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية.

وتمكن القمزي من الفوز بلقب السباق الرئيسي مساء اليوم على زورق أبوظبي2، وحل خلفه في الوصافة شون تورنتي على زورق أبوظبي1، واكتملت المنصة بحلة إماراتية خالصة بعد حلول زورق فريق الشارقة ثالثا بقيادة سامي سيليو.

وحصد القمزي أول عشرين نقطة في مشوار البطولة هذا الموسم بعد أن نجح في تجاوز منافسيه خلال السباق والوصول للمركز الأول مع ختام الأربعين دقيقة، وهي المدة المحددة للمنافسة والتي سجل خلالها القمزي 50 دورة.

وكانت المنافسة قد بدأت بانطلاق ثاني القمزي من المركز الثاني في بداية السباق حيث انطلق أمامه الإيطالي ألبرتو كامبراتو، ومع مرور الدورات بدأ القمزي في الضغط على المتصدر حتى الدورة الخامسة عشرة والتي تعطل خلالها كامبراتو كي لينفرد القمزي بالصدارة، ويستمر حتى نهاية السباق ويرفع العلم الشطرنجي .

وشهد السباق مشاركة 18 زورقا أكملت منها المنافسة ثمانية زوارق بعد خروج البقية بسبب أعطال مختلفة ولحظات توقف خلال السباق.

وسجل القمزي بداية قوية بالفوز بلقب الجولة الإفتتاحية من البطولة كي تكون أفضل بداية لفريق أبوظبي حامل لقب البطولة، وانطلاقة نحو الحفاظ على اللقب للسنة الرابعة على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه.

من جهته هنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي .. سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وأشار الرميثي أن تفوق الأبطال في الجولة الأولى يؤكد علو كعب الرياضة الإماراتية وتفوقها في المنافسة البحرية الأقوى على مستوى العالم، وقال: "الإنجاز تحقق بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، ليكون أفضل احتفال بعام الخمسين، وجاء كي يؤكد الريادة التي يعشقها فريق أبوظبي دوما في المنافسات البحرية الدولية المختلفة".

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