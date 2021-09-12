شرطة دبي بطل الجائزة الكبرى للدراجات في بلجيكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فازت كيم دي بات متسابقة فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية، بلقب سباق الجائزة الكبرى للدراجات الهوائية، والذي أقيم في مدينة فورست البلجيكية لمسافة 85 كلم.

وتقدم المقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتهنئة إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن فوز كيم دي بات، جاء بفضل الدعم المتواصل من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واهتمامه المباشر بالفريق الرياضي، في سبيل تحقيق الريادة، وإعلاء اسم دولة الإمارات في عالم رياضة الدراجات، وتعزيز مكانة الفريق، كأحد أفضل فرق الدراجات في دولة الإمارات.

وعبّرت كيم دي بات، عن سعادتها بالإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات المتتالية للفريق في المحافل الدولية، وأكدت فخرها بالانتماء إلى الفريق.

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