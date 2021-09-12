جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تواصل استلام ملفات الترشح

المصدر: وام

حثت "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" - عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - أصحاب الإنجازات المتميزة من الرياضيين والمؤسسات المحلية والعربية والدولية على الانتهاء من تقديم ملفات الترشح للدورة الحادية عشرة من الجائزة الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي حيث من المقرر إغلاق باب الترشح منتصف ليلة الأربعاء 15 سبتمبر الجاري.

ويمكن تقديم ملفات الترشح للأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة عبر البوابة الذكية للجائزة mbrawards التي تتيح تقديم الملفات الكترونيا وبطريقة سهلة من خلال التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للجائزة اللذين يسهلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الاجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح، حيث يكون الترشح مفتوحا للرياضيين والفرق والمؤسسات الإماراتية والعربية، وكذلك للمؤسسات الرياضية العالمية التي تتنافس في فئة خاصة.

وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي الجائزة، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الجائزة بتمديد فترة الترشح للدورة الحادية عشرة إلى يوم 15 سبتمبر من أجل إتاحة الفرصة للأبطال أصحاب الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ودورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 للترشح للفوز بإحدى فئات الدورة 11 حيث حرصت الجائزة دائما على تكريم أصحاب الإنجازات الأولمبية منذ الدورة الأولى في العام 2009 والتي تم فيها تكريم الأبطال العرب الفائزين في أولمبياد بكين 2008 حيث فاز السباح التونسي أسامة الملولي بلقب الرياضي العربي في الدورة الأولى للجائزة تقديرا لفوزه بذهبية سباحة 1500 متر في أولمبيا دبكين، وتواصل الحال مع أبطال أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 والألعاب البارالمبية خلال الفترة ذاتها، كما تم تكريم المبدعين من أصحاب الإنجازات الأولمبية في الفترة السابقة وفي المقدمة بطل ألعاب القوى التونسي محمد القمودي والبطل المغربي هشام الكروج.

وتواصل فرق عمل الجائزة استلام ملفات الترشح وتصنيفها وفرزها من أجل تحويلها إلى لجنة التحكيم التي تضم مختصين في جميع مجالات العمل الرياضي من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية والعالم والتي ستقوم بأعمال التحكيم عن بعد خلال شهري سبتمبر الجاري واكتوبر المقبل، بحيث لا يقوم أي محكم بتحكيم ملف لمرشح من نفس دولة المحكم، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في عملية التحكيم، فيما سيتم يوم 23 نوفمبر المقبل الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات التنافسية والتقديرية الذي سيتم تكريمهم يوم 9 يناير 2022.

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