عبدالله الفلاسي: دوري سلة الكراسي المتحركة سيشهد نقلة نوعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق الدوري الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة في التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل بمشاركة أربعة أندية، وهي دبي لأصحاب الهمم والعين والثقة وخورفكان.

وقد أجريت القرعة في نادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة عبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات باللجنة البارالمبية الإماراتية.

وأكد الفلاسي أن هذا الموسم سيكون استثنائياً، وأن دوري كرة السلة للكراسي المتحركة سيشهد نقلة نوعية ومتابعة جماهيرية بعد شغف وانقطاع للدوري بسبب الجائحة، الأمر الذي يضفي أجواء حماسية للدوري، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة خلال هذا الموسم الرياضي.

كما أجريت في المناسبة نفسها قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكرة السلة للكراسي المتحركة. حيث أسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة الثقة وخورفكان على أن تكون المباراة الثانية بين دبي لأصحاب الهمم والعين، وتحدد الثالث عشر من مايو المقبل موعداً للمباراتين ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهاية التي ستجري في اليوم التالي.

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