الوصل والبطائح يحققان الفوز الأول في كأس السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق فريقا الوصل والبطائح فوزهما الأول في بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة، أولى مسابقات الموسم الجديد، جاء ذلك عندما تخطى الوصل ضيفه فريق الجاليات «بول أبوف أوول» بنتيجة «86-76»، وفوز البطائح على على ضيفه «أكاديمية جام» «102-71»، في ختام الدور التمهيدي للبطولة، لينال الوصل وصافة مجموعته الأولى برصيد 3 نقاط، خلف النصر المتصدر برصيد 4 نقاط، وفريق الجاليات «بول أبوف أوول» بالمركز الثالث والأخير برصيد نقطتين، وبالسيناريو ذاته أنهى البطائح مشواره بالتمهيدي في وصافة مجموعته الثانية، خلف الشارقة المتصدر برصيد 4 نقاط، وجاء «أكاديمية جام» ثالثاً برصيد نقطتين.

وفي تفاصيل المباراتين، فرط «بول أبوف أوول» في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق 4 نقاط وبنتيجة «42-38»، بعد أن نجح الوصل في الشوط الثاني في العودة بقوة وحسم نتيجتي الربعين الثالث والرابع «24-21 و24-14» ليفوز بالنتيجة النهائية، ونجح البطائح في كسر حاجز المئة نقطة، بنيله الأفضلية في نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع «32-21 و23-20 و32-10»، فيما اكتفى فريق «أكاديمية جام» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «20-15».

ويقضى نظام البطولة، بإقامة دورها التمهيدي، بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، ويتأهل مباشرة صاحبا المركز الأول في المجموعتين للدور نصف النهائي، وإقامة دور تكميلي للفرق التي تحل بالمركزين الثاني والثالث، حدد له الأربعاء المقبل بنظام خروج المغلوب، ويجمع وصيفي المجموعتين الوصل والبطائح مع صاحبي المركز الثالث «أكاديمية جام» و«بول أبوف أوول»، لتحديد الفريقين المكملين للمربع الذهبي.

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