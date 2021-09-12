سالم القاسمي يستعرض تجربة الدولة للنهوض بالمبارزة

المصدر: وام

بحث المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، الخطط والبرامج المستحدثة لتطوير اللعبة آسيويا، خاصة بعد أن أصبحت القارة الصفراء رقماً صعباً في جميع المنافسات العالمية والأولمبية، ترجمة للنهضة الكبيرة للعبة النبلاء بالقارة الصفراء، واستحواذ لاعبوا شرق آسيا على نصيب وافر من الألقاب العالمية والأولمبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر تطوير المبارزة الآسيوية في العاصمة الأوزبكية طشقند، والذي حضره أكثر من 30 رئيسا من رؤساء اتحادات المبارزة الآسيوية، بجانب ممثلين عن الاتحاد الدولي.

واستهل الاجتماع أعماله بجلسات عمل تم خلالها استعراض تقارير رؤساء عدد من الاتحادات عن التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في دولهم لتطوير اللعبة، حيث قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بعرض تجربة اتحاد الإمارات للمبارزة للنهوض باللعبة وبرامج الاهتمام بالبراعم، من خلال المشاركة بمشروع الأولمبياد المدرسي، الذي ساهم في نشر المبارزة وتوسيع قاعدة ممارسيها في الأندية، حيث أصبحت اللعبة في الإمارات من الرياضات الفردية التي يشار لها بالبنان ويشهد لها بالتطور السريع.

وقال رئيس الاتحاد: " ناقش الاجتماع أيضا سبل تفعيل مبادرات المبارزة الآسيوية في ظل جائحة كورونا، وخطط الاستعداد للمرحلة الجديدة بعد أن تعافت معظم الدول وبدأت في مرحلة العودة للنشاط الاعتيادي التدريجي، وأكدنا للمشاركين أن الإمارات لا تألو جهداً في الترحيب بأبناء القارة الآسيوية في كل المحافل حيث سبق وأن نظمت بنجاح شهد له الجميع البطولتين الآسيويتين للشباب والناشئين خلال عامي 2015 ، و 2018 ، الأمر الذي يضعها في مصاف أكثر الدول استضافة للأحداث الآسيوية خلال العقد الماضي. وأن اتحاد الإمارات لديه من الخطط والبرامج لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية الآسيوية خلال السنوات المقبلة" .

وعلى هامش الاجتماع بحث المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي خلال لقائه شاهبدر اخمانوف رئيس اللجنة الاولمبية الاوزبكية رئيس اتحاد المبارزة، سبل التعاون والتنسيق بين الاتحادين الإماراتي والأوزبكي في كافة المجالات ، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات وإقامة المعسكرات المشتركة بين لاعبي البلدين لاكتساب المزيد من الخبرات.

وأشاد اخمانوف بجهود المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي التي وصفها بالرائدة والتي كان لها عظيم الأثر في تبوؤ اتحاد الإمارات للمبارزة مكانة مرموقة بين الاتحادات الآسيوية، فضلا عن جهودة الحثيثة لتطوير المبارزة العربية بصفة عامة.

وفي ختام اللقاء أهدى اخمانوف درع اللجنة الإولمبية الوطنية للمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي .

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