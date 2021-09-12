«زعبيل للسيدات» يرعى فريق الشعفار جميرا للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي زعبيل للسيدات عن رعايته لفريق الشعفار جميرا للسيدات، انطلاقاً من حرصه على دعم رياضة المرأة والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية للارتقاء بها وزيادة الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها أسلوب حياة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمقر النادي في دبي، وتحدث خلاله أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، وشيماء عبيد المدير العام لنادي زعبيل للسيدات، بحضور عبد الناصر عمران الشامسي مدير الفريق، وطاهر الطاهري مشرف الفريق، ونورة الجسمي رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي ومديرة التسويق في فريق الشعفار جميرا، وشيماء إبراهيم رئيس قسم العلاقات الاستراتيجية بنادي زعبيل للسيدات.

وبمقتضى هذه الرعاية، منح نادي زعبيل للسيدات العضوية لـ10 لاعبات من فريق الشعفار جميرا ما يتيح لهنّ فرصة الاستفادة من المرافق وأجهزة اللياقة البدنية والتمارين الرياضية والتمتع بكل التسهيلات والامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها النادي لمنتسباته، إلى جانب تنظيم الفعاليات الرياضية والورش التدريبية المتعلقة بالدراجات الهوائية.

شكر

وتقدم أسامة الشعفار بجزيل الشكر إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، على ما تقدمه من دعم لرياضة المرأة ورعاية العديد من البطولات والفعاليات المتنوعة، وأضاف: لدينا رؤية مشتركة لتعزيز مكانة رياضة المرأة والمساهمة في تطويرها والارتقاء بها، ومن أجل ذلك يشرفنا أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين فريق جميرا للدراجات الهوائية ونادي زعبيل للسيدات الذي فتح لنا ذراعيه لاحتضان لاعبات فريقنا وتقديم كل الدعم والرعاية لهنّ للاستعداد للاستحقاقات المقبلة في أفضل الظروف.

وقالت شيماء عبيد المدير العام لنادي زعبيل للسيدات: «يدعم نادي زعبيل للسيدات كل المبادرات والجهود التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع في مختلف المجالات ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة من أجل الحفاظ على الصحة وتحقيق السعادة، كما يحرص النادي على المساهمة بشكل فاعل في تطوير رياضة المرأة في الإمارات بشكل عامّ ودبي بشكل خاصّ.

وأكدت شيماء عبيد حرص نادي زعبيل للسيدات على التعاون مع الجهات المختلفة لتعزيز تمثيل العنصر النسائي في مختلف النشاطات والمنافسات الرياضة.

إقبال

من جهتها تقدمت نورة حسن الجسمي رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي ومديرة التسويق لفريق الشعفار جميرا بالشكر إلى نادي زعبيل للسيدات على هذا الدعم الكبير للاعبات الفريق، مضيفة إن هذه الرعاية ستسهم في الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبات، ودعم مسيرة رياضة الدراجات النسائية وتعزيز مكتسباتها.

وأشارت نورة الجسمي إلى أن الدراجات رياضة مُحببة للجميع، وتشهد إقبالاً من الفتيات، مما يزيد المسؤولية للمساهمة في إنجاح هذه الرياضة من الناحية الفنية والرياضية، والسعي إلى تطويرها، وتكوين فريق من اللاعبات المتميزات.

وصرحت نورة الجسمي أن التعاون مع نادي زعبيل للسيدات يأتي في إطار سعي فريق الشعفار جميرا للدراجات لتطبيق الخطة الاستراتيجية بمختلف أركانها، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

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