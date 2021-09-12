الأولمبياد الخاص الإماراتي يطلق ملتقى كرة السلة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتم الأولمبياد الإماراتي، تحضيراته لملتقى كرة السلة، الذي ينظمه بالشراكة مع أكاديمية «جام» الرياضية لكرة السلة، وضمن خطته لتطوير رياضة كرة السلة 3X3، استعداداً للألعاب العالمية برلين 2023، ويتضمن الملتقى، 3 محطات رئيسية تقام خلال سبتمبر الجاري، وأقيمت الأولى أمس، في مؤسسة زايد العليا بأبوظبي، وستقام المحطة الثانية في الشارقة يوم 18 من هذا الشهر، والمحطة الثالثة في دبي يوم 25 الجاري.

ويشارك في الملتقيات الثلاثة، ما يقرب من 100 لاعب ولاعبة، و25 مدرباً وفنياً من أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «الهدف الأساسي من إقامة هذا الملتقى، استغلال طاقات اللاعبين، والعمل على العودة إلى المنافسات تدريجياً مع التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية في ظل انتشار «كوفيد 19»، ونحن سعداء بردود الأفعال الإيجابية سواءً من اللاعبين أو الطواقم الفنية الداعمة لهم».

وأضاف: «يتوق الجميع للعودة إلى الملعب والمشاركة في المباريات، وأشكر أكاديمية جام الرياضية لكرة السلة لتقديمهم الدعم الفني، وإسهاماتهم في النواحي التنظيمية للملتقى، مما ساهم في تكثيف المشاركة ونجاح الملتقى، كما نتوجه بجزيل الشكر لشركائنا في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على استضافتهم الرائعة لهذا الملتقى، وعلى دورهم المحوري في دعم مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي».

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