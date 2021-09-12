منتخب الإمارات يبدأ مشواره اليوم في «عربية الجودو»

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس منافسات البطولة العربية للجودو للمنتخبات والأندية لفئات الناشئين والشباب والبراعم والمكفوفين للبنين والبنات بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 16 من سبتمبر الجاري بمشاركة منتخب الإمارات للشباب والناشئين للجودو، وفريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، وفرق من 9 دول عربية هي مصر ــ الدولة المنظمة ــ والإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والمغرب، والعراق، والأردن، واليمن بإجمالي عدد لاعبين ولاعبات يصل إلى 600 لاعب ولاعبة.

وسيكون الظهور الأول للاعبي منتخب الإمارات ونادي الفجيرة على مستوى الناشئين اليوم.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني للجودو قد وصلت القاهرة أول من أمس برئاسة محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، ومعه كل من الحكم الدولي المرافق أحمد سليمان البلوشي، والمدير الفني للاتحاد إدارياً شعبان السيد، والمدرب الياباني أشيد كوكي و8 لاعبين.

وتلقت البعثة فور وصولها اتصالاً هاتفياً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو للاطمئنان على سلامة الوصول، وحثهم على بذل الجهد بما يعكس الوجه المشرق للرياضة الإماراتية بشكل عام والجودو على وجه الخصوص والمساهمة في إنجاح البطولة.

ومن جانب آخر قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الانتخابية في مارس 2022 على هامش البطولة العربية للمنتخبات في الأردن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز