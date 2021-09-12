400 لاعب في العرس الآسيوي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها الرائدة عاصمة عالمية للجوجيتسو، من خلال استضافتها ثلاث فعاليات دولية في رياضة الجوجيتسو خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ويترقب الجميع حالياً انطلاق النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تقام في صالة أرينا بأبوظبي بمشاركة ما يزيد على 400 لاعب ولاعبة من 19 دولة آسيوية، في ظل توقعات بأن تتضمن منافسات ونزالات قوية تعكس رغبة المشاركين بتسجيلهم حضوراً قوياً، وحرصاً على اعتلاء منصة التتويج التي تؤهلهم للمشاركة في مجموعة من البطولات العالمية المقبلة.

وتبدأ اليوم مرحلة الميزان للاعبين يليها إجراء قرعة البطولة عبر الإنترنت بحضور كبار مسؤولي الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة للبطولة، وتبدأ المنافسات على البساط غداً بالمرحلة التأهيلية للرجال والسيدات ومن فئات الأوزان المختلفة، ويحظى اليوم الأول من المنافسات بأهمية كبرى كونه يحدد الفئة المتأهلة من اللاعبين إلى المراحل التالية ومواصلة مشوارها في البطولة وصولاً إلى التتويج، علماً بأن نجوم المنتخب الوطني سيشاركون في أول وثاني أيام البطولة، وتختتم المنافسات الخميس المقبل.

وتفتح بطولة آسيا للجوجيتسو، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للعبة، أبواب المشاركة في منافساتها ضمن فئة الكبار أمام نُخبة الرياضيين من الرجال والسيدات في القارة الآسيوية.

بطولة العالم

وتتجه أنظار عُشاق الجوجيتسو عقب البطولة الآسيوية، نحو بطولة العالم، التي تقام من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبل في صالة جوجيتسو أرينا بأبوظبي لتستقبل النجوم من جميع أنحاء العالم تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وتقام النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بين 14 و19 نوفمبر المقبل تتويجاً لهذه السلسلة من الأنشطة الرياضية لتشكل أضخم فعاليات الجوجيتسو العالمية وأكثرها ترقباً.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو أنه على الرغم من توقف أغلب الأنشطة الرياضية بسبب الجائحة، إلا أن برامج اتحاد الإمارات لم تتوقف، وأنه سيواصل دوره في قيادة أسرة الحوجيتسو في العالم للتعافي في ظلّ بيئة آمنة وصحية وقال: استضافت أبوظبي النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبريل الماضي وحققت نجاحاً كبيراً في تنظيمها لتكون أفضل ملتقى لنُخبة رياضيي الجوجيتسو لإعادة تنشيط المشهد الرياضي العالمي.

وأضاف: أبوظبي تعد عاصمة رياضة الجوجيتسو، وتحرص على استضافة الفعاليات العالمية في الظروف كافة، متجاوزة كل التحديات، وترحب بنخبة الرياضيين لمنح جمهور هذه الرياضة الفرصة لاختبار تجارب لا تُنسى. وستُسهم استضافة أبوظبي لبطولات الجوجيتسو المتنوعة في تعزيز خططها نحو ترسيخ موقعها كموطن أصيل للعبة، ووجهة استثنائية لأبطال هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم.

دعم

وأشاد الظاهري بالدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل القيادة الرشيدة وخصوصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مؤكداً حرص الاتحاد على ترجمة رؤية سموه الثاقبة وتحويلها إلى واقع ملموس في ترسيخ دعائم رياضة الجوجيتسو، بما يسهم في بناء قاعدة عريضة من ممارسي هذه الرياضة من أبناء الوطن ونجاحهم في تحقيق أروع الإنجازات القارية والعالمية.

ورشة التحكيم

وقع خيار الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة للبطولة على مجموعة من الحكام الدوليين المتمرسين الذين تواجدوا في عدد من أكبر البطولات العالمية كبطولة العالم للجوجيتسو، انضم هؤلاء الحكام في الأسبوع الماضي إلى ورشة عمل مكثفة صممت خصيصاً للتعرف إلى اللوائح والقوانين التحكيمية التي تخضع لها البطولة.

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