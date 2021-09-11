شرطة دبي تكرم الفائزين بمسابقة «التقويم الرياضي»

المصدر: دبي - البيان

احتفت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، ضمن مسابقة «التقويم الرياضي»، والتي أطلقتها الإدارة على مدار 3 أشهر، بين موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، ضباطاً وأفراداً، وذلك في إطار جهودها لترسيخ الثقافة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة بين الموظفين.

حضر التكريم، العقيد الدكتور أحمد السعدي مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة، والعقيد الدكتور أحمد محمد عبد الله آل علي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح، والرائد علي يوسف يعقوب آل علي رئيس قسم التنوع الثقافي بالوكالة، وعدد من الضباط والأفراد، والفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.

هدف

وأكد الرائد علي يوسف، أن المسابقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بخلق بيئة رياضية تنافسية على مستوى كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتبنّي الرياضة كأسلوب حياة صحي دائم، حتى بعد انتهاء فترة المسابقة، ودعوة كافة المنتسبين للالتزام بأعلى معايير الصحة واللياقة البدنية.

وأوضح الرائد علي يوسف، أن المسابقة تتطلب من المشاركين، تخفيض أوزانهم خلال الفترة المحددة، باتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية، مع تقديم توجيهات وإرشادات صحية من مختصين، دعماً للمنافسين، وتحفيزاً لهم على خسارة أكبر وزن ممكن.

وحصد المركز الأول، الملازم أول خالد صقر الحاي بخسارته 12 كيلوغراماً، في حين نال عريف أحمد عبد المطلب علي، المركز الثاني، بخسارته 11 كيلوغراماً، وحصل مدني الدكتور حبيب درويش آل رحمة، المركز الثالث، بخسارته 8 كيلوغرامات.

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