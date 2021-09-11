7 لاعبين يمثلون الإمارات في «آسيوية الترايثلون»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تغادر بعثة منتخب الإمارات للترايثلون، إلى قرغيزستان الثلاثاء المقبل للمشاركة بالبطولة الآسيوية، والتي تقام من 14 - 20 الجاري، ويرأس البعثة أحمد الحاج نائب رئيس مجلس الإدارة، وتضم جمعة المقبالي إدارياً، وفاروق الجسمي، مدرباً، والحسن عقيلي، السكرتير الفني، و7 لاعبين هم: محسن آل علي، فارس الزعابي، سعود الزعاب، علي الكعبي، حمدان جبر، سالم جمال، يوسف الهنائي، وتقرر دخول اللاعبين حمدان جبر ويوسف الهنائي في معسكر في قرغيزستان يضم أفضل اللاعبين الشباب في القارة، ويقام المعسكر تحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، عقب ختام البطولة الآسيوية وخلال الفترة من 19 - 24 الجاري، ويرافق اللاعبان المدرب فاروق الجسمي.

وعقد أحمد الحاج اجتماعاً مع أعضاء البعثة، وحث لاعبي المنتخب على إثبات قدراتهم وبما يتناسب وتطلعات الرياضة الإماراتية، وقال: نأمل أن يكون منتخبنا منافساً قوياً ويعزز مرحلة البناء الحالية، متمنياً له تمثيل الدولة الإمارات بصورة مشرفة، ومؤكداً أن جمعية الإمارات للترايثلون حريصة على دعم تطلعات اللاعبين، وقال: نتطلع لوضع بصمة فنية قوية في كل البطولات التي نشارك فيها.

وعن مشاركة اللاعبين الشباب، قال: كل منهم يتمتع بمؤهلات فنية مميزة وسبق لهم تحقيق نتائج إيجابية، وأشاد بجهود الجهاز الفني والإداري للمنتخب وما يبذلونه لتحقيق نتائج جيدة.

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