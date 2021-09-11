«منتخب الأمل» في القاهرة للمشاركة بـ «عربية الجودو»

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للجودو لفئتي الأشبال والناشئين «منتخب الأمل» إلى القاهرة استعداداً للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة للمنتخبات والأندية للجودو، للناشئين والناشئات، والشباب والشابات والأشبال والبراعم، والبطولة الأولى للمكفوفين للرجال والسيدات، والتي ينظمهما الاتحاد العربي للجودو من 9 - 16 الجاري بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

ويرأس بعثة منتخبنا محمد جاسم أمين السر المساعد وتضم الحكم الدولي المرافق أحمد سليمان البلوشي وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد إدارياً، والمدرب الياباني أشيد كوكي و8 لاعبين هم مانع مراد، راشد شريف، منصور عبد الرحمن «الشارقة » حميد الشامسي، زايد النقبي «اتحاد كلباء»، حمد الهاشمي، مايد النقبي «خورفكان» وسيف الحمادي «الفجيرة للفنون القتالية».

ويخوض منتخبنا الوطني لناشئي الجودو أولى مبارياته في الدور التمهيدي غدٍ، وتقام منافسات فردي الشباب يوم الثلاثاء.

واستأنف منتخبنا فور وصوله القاهرة تدريباته استعداداً لمنافسات البطولة، واطكأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي على البعثة وحثهم على بذل الجهد بما يعكس الوجه المشرق للرياضة الإماراتية بشكل عام والجودو على وجه الخصوص.

اجتماعات

من جانب آخر تختتم اليوم اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو برئاسة المهندس نعمان شاهر، ويشارك فيها محمد جاسم أمين السر المساعد عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، ويتضمن جدول الإعمال التحضير لاجتماع الجمعية العمومية العادي ، وتحديد أجندة الاتحاد العربي لعام 2022، وتحديد مواعيد بطولات الاتحاد المقترحة للمنتخبات والأندية ودورات صقل الحكام.

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