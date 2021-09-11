فرحة شرقاوية بالتتويج بلقب «سوبر اليد»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عمت الفرحة فريق الشارقة لكرة اليد بالتتويج بلقب «السوبر » وأهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، الإنجاز، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، وإلى قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على دعم سموهم اللامحدود لأبنائهم في نادي الشارقة.

وقدم المدفع التهنئة لأصحاب الإنجاز وجهازهم الفني والإداري ولجماهير بفوزهم بباكورة الموسم مؤكداً أن هذا ليس بجديد على أبناء الإمارة .

وتوج فريق كرة اليد بنادي الشارقة، بأولى بطولاته للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بإحرازه لكأس السوبر للرجال في نسخته الخامسة على حساب نادي الجزيرة، وصيف كأس رئيس الدولة لكرة اليد الموسم الماضي، بنتيجة (26-22) في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما أول من أمس.

رقم قياسي

وبهذا الانتصار يواصل الشارقة سيطرته على البطولات المحلية لكرة اليد في المواسم الخمسة الأخيرة، ليصل للبطولة رقم 33 في تاريخه، وليرفع الملك الشرقاوي رصيده إلى 4 ألقاب متتالية من كأس السوبر، مواسم 2017 و2018 و2019 و2021 وألغيت نسخة العام الماضي 2020 من روزنامة الموسم بسبب جائحة «كوفيد 19».

ومنح الفوز بـ «كأس السوبر » الشارقة الفرصة لتمثيل الدولة للمرة الرابعة على التوالي في النسخة الرابعة لبطولة «السوبر الإماراتي البحريني» المقرر إقامتها 25 سبتمبر الجاري، ويجمع بطلي مسابقة «السوبر» في كلا البلدين، والتي سبق لرجال الشارقة التتويج بها أيضاً في المنامة 2019، بعد تفوقه على فريق باربار البحريني، وينتظر الشارقة الفائز من مواجهة النجمة وباربار في السوبر البحريني 20 سبتمبر الجاري.

وأشاد خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة بالمستوى الفني العالي والراقي الذي قدمه نجوم الفريقين خلال المباراة المثيرة، والذي عكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة بدولتنا، وتؤكده قيادة الناديين الشارقة والجزيرة بحرصهما على توفير سبل النجاح لأبنائهما بالفريقين.

ووجه التهنئة لفريق الشارقة بفوزه بلقب البطولة بختام المباراة المثيرة، وهذا لا يغفل التهنئة لفريق الجزيرة الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز واللقب، والذي حسم في الأمتار الأخيرة من المباراة، وهذا الأداء يعكس التطور الذي تشهده اللعبة ومن خلال متابعاتي لهذه الرياضة فإنني أتوقع موسماً أكثر سخونة وتحدياً ولا يغفل عن بروز أبطال جدد لمسابقة لعبة الأقوياء، وفي ختام حديثة أشاد بجهود قيادة اللعبة، وتعاون الأندية لمستقبل أفضل للعبة كما هو في السابق.

فأل خير

وقدّم محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي الشكر إلى عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على الدعم المستمر لنادي الشارقة، ووجه التحية إلى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، ولإدارة الألعاب الجماعية، على ما يبذلونه من جهود لتوفير متطلبات النجاح، كما شكر الحصان اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على الأداء بروح عالية والحفاظ على كأس السوبر للعام الرابع توالياً.

واعتبر الفوز بكأس السوبر يمثل لنا فأل خير لموسم نتطلع لمواصلة سيطرتنا على معظم بطولات لعبة الأقوياء، ولكنه لم يخفي قوة فريق الجزيرة خلال المباراة، وهذا يضعنا أمام تحديات كبيرة في ظل التطور المنشود لفرق الجزيرة والعين وشباب الأهلي.

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