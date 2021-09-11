«الأولمبية» تبحث تطوير منتخبات الطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث وفد اللجنة الأولمبية في زيارته الميدانية لاتحاد الكرة الطائرة خطة تطوير المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، ووسائل دعم أنشطة الكرة الطائرة الشاطئية، بجانب العمل على خلق كوادر وطنية في المجالات التدريبية والتحكيمية والإدارية.

واستقبل الدكتور أحمد المطوع أمين عام اتحاد الكرة الطائرة، بمقر الاتحاد بدبي، محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية ، وناصر باذعان إداري في إدارة الشؤون الفنية والإدارية باللجنة، بحضور أحمد السيد السكرتير الفني للاتحاد.

وجاءت الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للجنة الأولمبية الوطنية، والمتعلقة بإجراء استبيان المسح الميداني للاتحادات والجمعيات والمنظمات الرياضية في الدولة، بهدف دراسة وتقييم الوضع الفني المتعلق بكل الاتحادات الرياضية.

وتناولت الزيارة استبيان المسح الميداني، والذي يتضمن 11 محوراً، تغطي كل الجوانب المتعلقة بعمل الاتحادات .

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