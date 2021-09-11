أبوظبي جاهزة لاستضافة «آسيوية الجوجيتسو» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد أبوظبي لاستضافة النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو لفئة الكبار من الرجال والسيدات غداً في صالة جوجيتسو أرينا، وتستمر المنافسات حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة مجموعة من أبرز لاعبي الجوجيتسو في القارة، الذين يتطلعون إلى التتويج والاستفادة من البطولة في التحضير لبطولتي العالم وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وأكد اتحاد اللعبة جاهزيته وتوفير كل مقومات النجاح للبطولة الكبيرة.

وتعتبر هذه النسخة من البطولة الآسيوية هي الأولى التي يتم تنظيمها بعد النسخة الأخيرة التي استضافتها منغوليا عام 2019، ومحطة أساسية في رحلة العبور إلى الألعاب العالمية التي تستضيفها أمريكا في يوليو 2022 وتقتصر المشاركة فيها على 96 لاعباً فقط، وتقام البطولة القارية وسط إجراءات احترازية صارمة عملاً بالبروتوكول الصحي المعتمد لدى اتحاد اللعبة والجهات المختصة في الدولة.

إقبال

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو أن بطولة آسيا تعد واحدة من أهم البطولات ضمن أجندة الجوجيتسو الدولية، وأكبر دليل على أهميتها هو الإقبال الكبير للمشاركة في منافساتها من قبل عدد كبير من نجوم اللعبة في القارة، وقال: مستوى البطولة سيكون مرتفعاً في ظل مشاركة مجموعة من اللاعبين الأعلى تصنيفاً في آسيا وعلى مستوى العالم، ومن المتوقع أن تشهد نزالات حماسية وشيقة تعكس مكانة أبوظبي التي أصبحت وجهة للأبطال ومنبعاً للنجوم والمواهب.

وحول معسكر المنتخب الوطني استعداداً للبطولة أكّد المنهالي أن الأجواء مليئة بالتفاؤل والرغبة في تحقيق الانتصارات، ولمسنا ذلك من خلال الجدية التي يظهرونها في التدريبات والتركيز الكبير والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني.

تطور

وأكد عمر الفضلي أحد أبرز نجوم المنتخب والذي تحفل مسيرته بالإنجازات القارية والعالمية أن اتحاد الجوجيتسو لم يتوان عن توفير جميع مقومات النجاح والتفوق في البطولة، بدءاً من المعسكرات المغلقة ووصولاً إلى التعاقد مع أفضل الأجهزة الفنية والتدريبية العالمية وعلى رأسها المدرب القدير رامون ليموس، وقال: البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد شهدت تطوراً لافتاً خلال الأعوام الماضية، وخصوصاً بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة اللتان تشبهان أجواء البطولات الآسيوية، وساهمت البطولتان في صقل شخصية وموهبة اللاعب الإماراتي وأعدته بشكل مثالي للاحتكاك بنجوم اللعبة في مختلف البطولات العالمية.

وأوضح الفضلي أنه لا سقف لطموح لاعبي المنتخب في بطولة آسيا وبطولتي العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين، مشدداً على ضرورة الاستفادة من البطولة الآسيوية في التحضير لما هو قادم من استحقاقات دولية مهمة.

وقال اللاعب اللبناني أدون أيوب إن المشاركة في بطولة آسيا تمثل هدفاً لجميع اللاعبين المحترفين، فكيف إذا كانت الوجهة أبوظبي التي لطالما عكست أفضل نموذج في تنظيم أكبر وأرقى البطولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز