الجزائري سفيان حيواني مديراً فنياً لمنتخب الإمارات لكرة اليد

المصدر: وام

تعاقد اتحاد الإمارات لكرة اليد مع الجزائري سفيان حيواني لقيادة المنتخب الأول لكرة اليد حتى نهاية الموسم.

وأوضح عبدالله الكعبي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، أن المدرب سيصل الأسبوع المقبل إلى الإمارات لتولي المسؤولية، وأن أهم الأولويات على أجندة المنتخب الأول هي بطولة آسيا المؤهلة للمونديال، التي ستقام في المملكة العربية السعودية يناير المقبل.

ولفت الكعبي إلى أنه تم الاتفاق مع المدرب على برنامج الإعداد المعتمد للمنتخب حتى موعد المشاركة في هذه البطولة المهمة، مشيرا إلى أن الكابتن سفيان ليس غريبا على كرة اليد الإماراتية، حيث إنه تولى من قبل مسؤولية تدريب فريق الشارقة، ولديه معلومات كاملة عن المسابقات المحلية واللاعب الإماراتي بما سيختصر الزمن في مرحلة الإعداد.

ونوه إلى أن برنامج إعداد المنتخب سوف يبدأ بتجمع الأسبوع المقبل تحت إشراف المدرب المساعد والإداري المواطنين حتى تكتمل إجراءات وصول المدرب وتسلمه لمهامه، لافتا إلى أنه تم اختيار قائمة موسعة من اللاعبين مكونة من 37 لاعبا في المرحلة الأولى من التجمعات، على أن يجري تقليصها تدريجيا للوصول إلى العدد المطلوب للتسجيل في بطولة آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز