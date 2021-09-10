الشارقة بطل «سوبر اليد» للعام الرابع

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج فريق الشارقة بكأس السوبر لكرة اليد للسنة الرابعة على التوالي بفوزه أمس على فريق الجزيرة 26 - 22 بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ليحصد الشارقة كأس أول بطولات الموسم 2021 - 2022، ويضرب موعداً مع بطل السوبر البحريني للمنافسة على كأس «السوبر الخليجي» في نسخته الرابعة.

توج الأبطال خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد.

وجاءت المباراة متكافئة حتى منتصف الشوط الأول، وبعدها فرض الشارقة تفوقاً متقدماً في نهاية الشوط 15 - 11، ومع بداية الشوط الثاني تحسن أداء الجزيرة وأدرك التعادل 17 - 17، واستمر التعادل 22 - 22 حتى الدقيقة 19، ويستعيد الشارقة التقدم حتى الثواني الأخيرة منهياً المباراة لصالحه 26 - 22.

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